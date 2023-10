Unión se la juega en casa

Unión de Sunchales irá este domingo por el triunfo que le permita asegurar la permanencia para el año próximo en el Federal A. Desde las 17 recibirá a Defensores de Pronunciamiento, con el arbitraje del cordobés César Ceballos.

El Bicho Verde intentará hacerse fuerte ante su público para no sufrir con el resultado que se de en Concepción del Uruguay, donde Gimnasia será anfitrión de Sportivo Las Parejas, en la última fecha de la Zona 3.

El equipo dirigido por Marcelo Milanese tiene un punto de ventaja sobre el Lobo entrerriano y enfrentará a un rival que ya no tiene expectativas de clasificación. En cambio, el oponente de Gimnasia es Sp. Las Parejas, que lucha por meterse en la siguiente etapa. Los otros encuentros serán Douglas Haig vs. El Linqueño y Sp. Belgrano de San Francisco vs. Defensores de Villa Ramallo.

Posiciones: Douglas 66; Independiente 49; Sp. Belgrano 47; Sp. Las Parejas 44; El Linqueño 43; DEPRO 40; Defensores (VR) 35; Unión 34 y Gimnasia 33.