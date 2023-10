Emotiva presentación del libro de Ero Borgogno

El ruido a motores en su máxima expresión transitando el óvalo fue como una música de fondo que sonaba ideal para el merecido homenaje a la memoria de Ero Borgogno. En el quincho de la pileta del predio del autódromo, la presentación del libro "Ero Francisco Borgogno - El último domador de dinosaurios", realizado este sábado, generó muchas emociones entre familiares, dirigentes, amigos e invitados especiales.

La presentación estuvo a cargo de su escritor, Víctor Hugo Fux, quien desarrolló con gran precisión y claridad la información proporcionada en vida por el propio Borgogno, y por su hijo Ricardo, junto a miembros de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético de Rafaela.

Cabe destacar la presencia de dos grandes amigos que los fierros le dieron a Ero, los pilotos Néstor "Nene" García Veiga y Mauricio "Marito" García, que recordaron viejas anécdotas y manifestaron su satisfacción por volver al autódromo para un momento tan especial homenajeando a su amigo.

"Es muy difícil pensar hoy un Atlético en automovilismo sin la presencia de Ero. Creo que él está acá, escuchando, siempre es importante al reconocimiento y parte de lo que él hizo en este tiempo se está viendo con estos éxitos, como del Turismo Carretera y todas las competencia que se desarrollan en la institución, mérito del trabajo que él realizó en estos 40 años", expresó el presidente de la Crema, Diego Kurganoff, quien acotó que "en lo personal tenía una relación muy linda, discutíamos un poco también, pero siempre tuve un respeto profundo y lo admiraba porque trabajaba los 365 días del año trabajando para Atlético. Y es el legado que nos dejó a todos".

Asimismo, Silvio Fontanini, recordó lo que dejó en materia de infraestructura, sobre todo en la parte de obras reconociendo que la mayor parte del predio actual fue gracias a su trabajo, y lo que motivó a otras personas para trabajar en la Subcomisión de Automovilismo.

Asimismo, también expresaron algunas palabras el actual titular de la Subcomisión, Gustavo Belinde, que acotó que "fue un gran representante del club, fue un orgullo seguir el legado de él luego de 40 años junto con Daniel Ricotti y Adrián Sanmartino. Tenía su carácter fuerte, pero siempre nos llevábamos de buena manera, y representó mucho para nosotros".

Como no podía ser de otra manera, Ricardo Borgogno dejó sus sensaciones y contó que "cuando le llegaba el momento de la jubilación pudimos convencerlo para que escribiera el libro por toda la información que tenía, hasta que llegó ese día de la salida rápida a Buenos Aires para una reunión...", en lo que fue uno de los momentos más emotivos de la mañana. Y luego completó la anécdota recordando que "en un viaje por trabajo a La Pampa que tuve lo retomé y se terminó, después que un día Julio Litvak -al que denominó 'Angel'- me incentivara a culminarlo. Sin dudas él hoy estaría feliz, porque está toda la gente que quisiera que esté se hizo presente, y la que no está, los representan sus hijos". Además, calificó como "Usina de Magia" a todo el predio que su padre hizo posible.

Como mencionáramos al comienzo, García Veiga y García fueron dos grandes amigos de Ero, al igual que el desaparecido Rubén Luis Di Palma. El "Nene", ganador de las 500 Millas Argentinas en 1973, recordó una anécdota de cuando luego de muchos años de no pasar por Rafaela, ya retirado, su hijo le pidió conocer el circuito rafaelino y viniendo desde Buenos Aires, una mañana a las 9.00 aproximadamente llegaron al autódromo y la única persona que estaba lo hacía trabajando con un tractor cortando el pasto. Cuando fueron a preguntarle, era el propio Ero Borgogno.

En la parte final de la presentación, el intendente Luis Castellano expuso la importancia del trabajo del ex dirigente durante 40 años, haciendo mención a lo que bregó para que se pavimentara la prolongación de Bv. Lehmann y le diera un mayor impulso a la parte norte de la ciudad.