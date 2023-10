CRAR ganó y fue subcampeón

CRAR derrotó este sábado a Los Caranchos de Rosario por 24 a 14 y terminó en el segundo puesto de la Reclasificación A del TRL, jugada la última fecha. El equipo rafaelino se imponía por 12 a 0 al cabo del primer tiempo, terminó ganando con bonus, pero recordemos que dependía de que Jockey de Venado Tuerto sumara menos que el equipo rafaelino y los venadenses se impusieron holgadamente a La Salle por 54 a 10.

Fue un buen cierre de temporada para el Verde más allá de no poder lograr el ascenso, con triunfo y además emociones en todo sentido, ya que fue el último partido de Pablo Villar y Mariano Ferrero, quienes anunciaron su retiro luego de darlo todo durante muchísimos años.Los tries rafaelinos fueron apoyados por Franco Davicino, Tomás Ferrero, un try penal y Facundo Aimo. Además, Santiago Kerstens sumó una conversión.

La formación de la escuadra local, que en estos dos últimos encuentros fue conducida por Nicolás Gutiérrez ante un viaje de Alejandro Chiavón, fue con Jonatan Viotti, Pedro Ambort y Gabriel Morales; Facundo Aimo y Franco Davicino; Juan C. Karlen, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Santiago Kerstens (c); Leonardo Sabellotti, Pablo Villar, Tomás Ferrero, Mateo Ferrero; Jerónimo Ribero.

Cambios: Juan M. Imvinkelried por Davicino; Ticiano Hang por Morales; Gonzalo Clemenz por Imvinkelried; Benjamín Acosta por Brown; José Francone por P. Villar; Mateo Villar por Mateo Ferrero.

Cabe acotar que pese al triunfo de Jockey de Venado Tuerto, el ascenso está en suspenso debido a la apelación realizada por Rowing de Paraná sobre el partido en el cual le habìan dado por perdidos los puntos ante CRAR.