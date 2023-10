El "9" tiene que ganar y esperar

La espera por la disputa del último capítulo del Federal A se hizo un poco larga debido a las elecciones del domingo pasado, pero llegó el día. Hoy, desde las 17 en el horario unificado para los equipos que pugnan por la clasificación y quieren evitar el descenso, se jugará la ansiada 36ª fecha. Y 9 de Julio tendrá una parada complicada, pero no imposible, en su visita a Sol de América de Formosa, con el arbitraje de Marcelo Sanz, de Coronel Vidal.

El elenco dirigido por Maximiliano Barbero no depende de si mismo para meterse dentro de los cuatro mejores, aunque ha quedado claro que el gran objetivo para el León en su temporada de regreso a la categoría se cumplió obteniendo la permanencia hace tres jornadas. Igualmente intentará dar pelea hasta el final, para lo cual deberá derrotar al conjunto formoseño y aguardar que no ganen sus respectivos encuentros Boca Unidos de Corrientes o San Martín de Formosa.

Recordemos que en la Zona 4 ya están clasificados Gimnasia y Tiro, con 59 puntos, y Central Norte, con 49. Por el momento las otras dos plazas son para Boca Unidos y San Martín de Formosa, ambos con 43, mientras que Sol de América tiene 42 y 9 de Julio 41. Es decir que entre los cuatro últimos equipos mencionados saldrán dos clasificados.

Los otros encuentros del grupo serán Crucero del Norte (necesita ganar para mantener la categoría) vs. San Martín de Formosa, Juventud Antoniana de Salta vs. Sarmiento de Resistencia y Boca Unidos vs. Central Norte.En caso de igualdad en puntos entre dos equipos se toman en cuenta los resultados entre si y 9 de julio tiene ventaja sobre Boca Unidos, mientras que con San Martín está empatado en unidades, pero tiene un gol menos de diferencia sumando los cuatro partidos del año. Si hay triple empate entre ambos, la tabla entre los tres equipos le da ventaja al "9".



EL EQUIPO

9 de Julio llega a este último encuentro con bajas. De la última presentación con victoria ante Boca Unidos, ya no está el defensor Tiago Peñalba, que se fue a jugar a Chicoana de Salta el Regional. Lo mismo ocurre con Alex Salcedo, que no jugó ese cotejo por suspensión, que militará en Graneros de Tucumán. Y en la delegación que viajó a Formosa no estuvo Brian Peralta, que había sido titular.A priori habría dos cambios, con los posibles ingresos de Agustín Vera y Román Bravo.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Sol de América.

Arbitro: Marcelo Sanz. Asistentes: Claudio Cabrelli y José Orellana. Cuarto árbitro: Angel Ayala.

Horario: 17.

Sol de América: Eduardo Flores; Julio López, Marcelo Rolón Bell, Maximiliano Gómez, Mariano Mendoza, Marcos Ojeda, Facundo Mendoza, José Ramirez, Bruno Di Martino, Renzo Riquelme y Blas Franco López. DT: Pablo Ríos.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Maximiliano Aguilar, Agustín López y Román Bravo; Augusto Baldasarre y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.