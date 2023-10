Varios proyectos artísticos recuerdan y engrandecen el mito de Maradona

Desde subjetividades variopintas, pensados para públicos diferentes y con recortes personales, la serie documental "La hija de Dios: Dalma Maradona", un mural recordatorio en pleno Palermo del artista Alfredo Segatori y una ilustración para profundizar en el mito a modo de estampilla postal son algunas de las iniciativas que, desde el arte, se generan para celebrar la figura de Diego Maradona, quien cumpliría 63 años el próximo lunes 30 de octubre.

La serie "La hija de Dios: Dalma Maradona", que se puede ver en HBO MAX desde el jueves, recupera la historia del ídolo desde los ojos de su primogénita, Dalma Nerea, quien aportó al documental, que se puede ver en tres capítulos de 45 minutos, el rico archivo familiar de videos en VHS, fotos y recortes. Pero también asumió el rol de productora ejecutiva y protagoniza las entrevistas con su tío Lalo, con la niñera que la cuidó en Italia o con Guillermo Coppola, quien define aquella relación de amistad y representación simplemente como amor.

Lejos del simple intimismo, la serie se construye gracias al aporte en la dirección de Lorena Muñoz ("El Potro, lo mejor del amor" y "Gilda, no me arrepiento de este amor"), con guión de la periodista Josefina Licitra y Sebastián Meschengeiser y producción de Axel Kuschevatzky. "La historia de mi papá se contó un montón de veces. La historia de Diego Maradona conmigo sólo la puedo contar yo", dice ella en los primeros minutos de la serie.

El artista urbano Alfredo Segatori, conocido por sus megamurales en la Ciudad de Buenos Aires, fue convocado por el Ministerio de Cultura porteño y la Comuna 14 para pintar "Por una Cabeza, exabrupto de colores", un homenaje a Charly García y Diego Maradona sobre las cuatro paredes de los dos bajos puentes de Avenida Bullrich y Avenida Libertador.

Quienes crucen el puente podrán ver cómo Charly dirige la City porteña con el obelisco en mano y con un piano que viene volando y con Maradona bailando un tango con Raffaella Carrá.

No es la primera vez que Segatori homenajea al Diez, que se ha convertido en uno de los "motivos" de su trabajo. "Son 'Los mil Diegos'. Aparece como gordo, flaco y como mil personajes más. Me gusta jugar un poco con el tema de crear nuevos diegos, siempre desde una composición. No tomo una fotografía y la paso a un mural: compongo una idea, un concepto", cuenta el artista sobre cómo encara el proceso de retratar al ídolo y agrega: "Son nuevos Diegos, que se suman al que obviamente tiene la remera de Boca porque Diego era de Boca. Imagino que tenía simpatía con los árabes, porque andaba por esos lados. Estuvo como entrenador en Emiratos Árabes y en Dubai como técnico".

A principios de 2021, pintó, en las paredes de Aristóbulo del Valle 50, en el Barrio de La Boca, un Maradona con mirada pícara y relajada, una aureola angelical, un collar Versace y un cetro en sus manos, el astro del fútbol quedó santificado. "San Diego del Barrio de la Boca", lo bautizó. Un año después, pintó frente al Obelisco un cuadro de Diego Maradona en el que el ídolo popular aparece retratado con un turbante blanco en la cabeza y una remera de Boca.

La diseñadora gráfica Pilar Veiga es de La Plata y es conocida en las redes como "Pilar Dibujito", su alias artístico. Su ilustración de Maradona que se viralizó es parte de una serie en la que todavía trabaja, "Filatelia argentina", una serie de sellos postales que apuntan a reflejar la cultura popular argentina a partir de sus íconos y símbolos.

"Claramente tenía que haber una ilustración de Diego. Me encanta esa imagen de él levantando la copa, es linda y aniñada. Está la copa y, atrás, un sol de mayo un poco intervenido como si fuera la pelota del mundial. La ilustración esconde un montón de símbolos que estuve investigando y recauchutando para poder abarcar el universo tan amplio que implica Maradona", contó a Télam Veiga sobre cómo empezó y encaró el trabajo.

"Fue la ilustración que más me costó de toda la serie y me llevó cuatro meses entre la investigación, el dibujo y los bocetos que quedaron en el camino. Pero también es una de las que me gustan por lo que está por ahí escondido y llama a buscar e interpretar: un ángel y un demonio, la bandera de todos los sures, el barrilete cósmico, la gorra del Che y otros detalles que invitan a sumergirse. También está San Genaro de Nápoles, el santo que invoca un mito muy hermoso sobre un milagro y la mística. Me encantó hacer esta ilustración por el desafío que implicó representar al hombre de las mil vidas en una". TÉLAM