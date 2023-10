El "consejo" de Antonia

El ex presidente Mauricio Macri contó que su hija Antonia, de 11 años, le dijo en una charla íntima que tuvieron sobre la actualidad política que tenía que "apoyar" al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje con el de Unión pro al Patria, Sergio Massa.

"Para mi sorpresa, Antonia me dijo ´papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei´. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada", contó Macri en el marco de la entrevista que brindó sobre las crisis interna que generó en Juntos por el Cambio su respaldo y el de Patricia Bullrich al libertario. En la misma línea, agregó: "Si votara lo haría por Milei, no tengo dudas, porque Antonia quiere un cambio".

No es la primera vez que el ex jefe de Estado detalla comentarios políticos emitidos por su hija más pequeña. Las declaraciones de Macri sobre la pequeña generaron una ola de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. (NA)