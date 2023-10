Milei dio un giro de 180 grados y Massa se concentró en la gestión

El día 23 antes de las elecciones de segunda vuelta dejó al descubierto el giro de 180 grados que dio la estrategia de campaña del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que también quedó envuelto en una polémica por enojarse en una entrevista.

Tras confirmar su alianza con el ex presidente Mauricio Macri, la campaña del libertario dejó atrás las caravanas que incluían multitudes y motosierras para pasar a recorridas por comercios y empresas.

La nueva estrategia de Milei comenzó a verse este jueves, cuando visitó comercios en el barrio porteño de Villa Ortúzar, con un perfil mucho más bajo al que estaba acostumbrado.

Hoy ratificó ese rumbo con una visita a la fábrica de chocolates Felfort, donde "escuchó sus problemáticas y planteó soluciones a implementar a futuro para mejorar la calidad de vida y de trabajo de todos".

Además, este viernes transcurrió en medio de una fuerte polémica en las redes sociales por la repercusión que generó el enojo de Milei durante una entrevista televisiva, que lo obligó a salir a aclarar la situación.

El hecho se vivió este jueves por la noche en A24, cuando Milei se disgustó al aire porque "murmullos" detrás de cámara que lo molestaban.

Tras fuertes críticas en redes sociales a eso y a otros gestos y diálogos del libertario, el diputado nacional se refirió al tema en su cuenta de X. "La Argentina del revés. Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco. Pero al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato. La realidad es que lo que quieren es que nada cambie.

Bueno, nosotros vinimos a cambiar las cosas. Preguntense ustedes de qué lado están: del lado de los que quieren mantener ese modelo empobrecedor al servicio de los políticos o de los que queremos cambiar abrazando las ideas de la libertad para que Argentina tenga un futuro próspero. VLLC!", publicó Milei.

El libertario, tras recibir el respaldo de Mauricio Macri que este viernes lo ratificó en público, estuvo muy activo en redes y también salió al cruce de director campeón del mundo César Luis Menotti y de la cantante Erica García, quien hasta ayer lo apoyaba pero decidió dejar de hacerlo.



MASSA Y LA PREOCUPACIÓN

POR LOS COMBUSTIBLES

Por Unión por la Patria, el candidato presidencial Sergio Massa concentró este viernes su atención en el problema de la falta de combustibles en algunos puntos del país. "El fin de semana pasada hubo un 15% mayor de consumo que el mismo fin de semana del año anterior y se produjo un quiebre de stocks para las empresas. Aspiramos que se normalice rápidamente y por eso en el día de ayer hicimos la compra de diez barcos; hoy se pagaron u$s 40 millones y el lunes se pagan otros u$s 40 millones para garantizar el abastecimiento", indicó el ministro de Economía.

En tanto, el senador nacional por la provincia de Corrientes y deportista olímpico, Camau Espinola apoyó a Massa ante la disputa electoral que tendrá con Milei en la segunda vuelta.

"La decisión de acompañar a @SergioMassa no es solo política, es un compromiso con el futuro que deseo para mis hijos. En este balotaje, la Argentina se juega su rumbo", manifestó el senador en la red social X, y subrayó: "Creo en construir y no en destruirlo todo".

Durante el fin de semana, Massa viajará a Tucumán para acompañar a Osvaldo Jaldo en su asunción como gobernador de la provincia el próximo domingo. (NA)