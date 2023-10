Después de la movida en el bulevar, el autódromo recibirá al Turismo Carretera

Por Víctor Hugo Fux



El tiempo amenazante no resultó un impedimento para que la gente se acerque en la tarde de ayer al escenario de un acontecimiento que marcó la puesta en escena del esperado regreso del Turismo Carretera al autódromo "Ciudad de Rafaela".

El punto de concentración no fue elegido de manera caprichosa. La conferencia de prensa se desarrolló en la histórica esquina de bulevar Santa Fe y calle San Lorenzo, en el corazón de nuestra geografía urbana, que durante un par de horas sufrió una impensada transformación.

En el horario señalado, los actores empezaron a ocupar los lugares asignados. Cada uno, ubicándose en una grilla correctamente ordenada que los tuvo en la primera fila a José Manuel Urcera (actual campeón de TC); Gustavo Belinde (presidente de la subcomisión de automovilismo de Atlético); Hugo Mazzacane (presidente de la ACTC); Luis Castellano (intendente de Rafaela); Silvio Fontanini (vicepresidente del consejo directivo de Atlético); María Ducret (RUS Agro - Río Uruguay Seguros); Ricardo Juncos (copropietario del Juncos Hollinger Racing de la NTT IndyCar Series) y Facundo Ardusso (piloto de TC).

En la segunda fila se alistaron Lautaro de la Iglesia (piloto de TC Pista); Gaspar Chansard (piloto de TC Pista); Agustín Canapino (piloto de TC y compitiendo actualmente en la NTT IndyCar Series); Mariano Werner (piloto de TC) y Facundo Chapur (piloto de TC Pista).

El primer en expresarse fue Mazzacane, quien destacó la muy rica historia que tienen el TC, Atlético y Rafaela, que no por casualidad tendrá una segunda fecha este año en una carrera que puede ser bisagra en la definición del campeonato.

Seguidamente, fue Castellano el que se recibió a la importancia que tiene para la ciudad un evento tan convocante en un autódromo que es un clásico en nuestro país.

Fontanini, a su turno, puso un énfasis muy particular al señalar que este fin de semana, el automovilismo y el fútbol tendrán una fiesta espectacular con el regreso del TC y la exhibición de la Copa del Mundo.

Por su parte, Belinde rescató el gran trabajo que realizaron los integrantes de la subcomisión para que el escenario se presente en impecables condiciones y responda a todas las expectativas.

Ducret remarcó la participación de Río Uruguay Seguros, acompañando a esta pasión que es el TC en una ciudad y una región altamente productiva, con la imposición del nombre de RUS Agro a la competencia.

En otro momento, Juncos expresó que es su primera visita a la ciudad y que espera con mucha ansiedad el momento de ir a un autódromo que hace más de 52 años recibió a la categoría IndyCar, que en 1971 concretó la primera y única presentación en la Argentina.

En el caso de los pilotos, todos se mostraron confiados en lograr un buen resultado este fin de semana y coincidieron que Rafaela es una carrera que todos quieren ganar, por su historia, por toda la adrenalina que genera y por el espectacular marco que siempre ofrece.

El que se llevó todos los aplausos fue Canapino en el momento que dijo: "¿cuándo me pregunta en Estados Unidos que es el TC le muestro un video que tengo en el celular de una carrera en Rafaela".

En el cierre, los autos del museo de TC aceleraron en el adoquinado rafaelino, en una postal inédita en la ciudad, que disfrutó de una jornada memorable en la previa de un fin de semana en el que volverá a cobrar vida nuestro "Templo de la Velocidad", para recibir a la categoría más popular del deporte motor de la Argentina.

La lucha de pilotos y de marcas tiene previsto un nuevo capítulo, con las mismas expectativas de siempre y en un trazado demandante como pocos en el calendario de la ACTC.