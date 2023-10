Se distribuyeron más de 13 millones de pesos en las escuelas de la ciudad

Más de 70 directivos y directivas de escuelas de la ciudad se reunieron este viernes con el intendente Luis Castellano para oficializar una nueva entrega del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) que, en esta oportunidad, distribuyó más de 13 millones de pesos para compra de equipamiento y obras.

El encuentro tuvo lugar en el Instituto Superior del Profesorado N.º 2 “Joaquín V. González” y contó con la presencia del titular de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni; de la Secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen; y representantes del cuerpo de supervisores de la Regional III.

Además de difundir los detalles de los aportes realizados a través del FAE, la convocatoria permitió realizar un balance del trabajo realizado durante los últimos años para la llegada de estos recursos y cómo impactaron en el funcionamiento de cada escuela.

En ese sentido, el intendente Castellano consideró: “Fue una linda reunión porque intercambiamos y, en esta oportunidad, hicimos un balance, repasamos cuántas instituciones educativas no estaban hace 12 años y hoy están -de hecho, hoy estamos en el Instituto del Profesorado que es una de esas instituciones que tienen su edificio nuevo-, la escuela del barrio San José, la del barrio 2 de Abril, la escuela técnica del barrio Malvinas, dos jardines de infantes municipales nuevos, la Universidad Nacional de Rafaela, entre otras”.

Castellano destacó el trabajo realizado por todo el equipo de la Secretaría de Educación ”que tiene una vocación tremenda y es con quien venimos trabajando en el acompañamiento económico, como el FAE, pero también con programas que fortalecen la base educativa tales como el de Inclusión Educativa -en todas sus variantes- el Seguila y Seguila Igual, la educación primaria para adultos y otros programas que le dieron a la ciudad un crecimiento exponencial a nivel educativo”.



SEGUIR POTENCIANDO

LA EDUCACIÓN

El intendente indicó que “fundamentalmente, tratamos de que la educación llegue a todos los barrios, a todos los rincones. Sabemos que una comunidad no puede crecer ni desarrollarse si no tiene un nivel educativo importante y es muy bueno tener 94 carreras universitarias y terciarias, 7 casas de estudio, pero es clave que los chicos puedan llegar a esa instancia y para eso tienen que terminar la primaria, empezar por el jardín, hacer la primaria, terminarla, hacer la secundaria, terminarla y estar preparados para la vida universitaria y eso es lo que nosotros llevamos adelante”.

“Hay que custodiar eso, custodiar lo conseguido y proyectar porque también hay proyectos y planificación para seguir adelante y ojalá que entre el gobierno local y el gobierno provincial que vienen puedan seguir distribuyendo, no solamente fondos, sino programas claves para que el proceso educativo en la ciudad se continúe potenciando”, manifestó.



PRIVILEGIAR A LA EDUCACION

Por su parte, Mariana Andereggen dijo: “Convocamos a todas las escuelas de la ciudad, a los equipos directivos, ya que esta es la última entrega, la última cuota que hace efectiva esta gestión”. La secretaria apuntó que “fue un momento de balance, de cierre, pero también, en las cuestiones concretas, hoy entregamos 13.500.000 pesos para equipamiento e infraestructura” y destacó que “hubo un reconocimiento muy fuerte de este camino acompañado que llevamos durante la gestión y queda el desafío, por el lado de las instituciones educativas de seguir funcionando, de seguir luchando día a día en las aulas”. “Nuestra gestión siempre privilegió la educación como un vector fundamental para el desarrollo territorial y por eso estuvimos acompañando. Así que queda el desafío de que sigan custodiando esta forma de trabajo articulado, conjunto, para el bien de todos los rafaelinos y rafaelinas”, concluyó.



APORTE

La segunda cuota del período 2023 (que representa la tercera entrega del año) alcanzó un total de 13.425.000 pesos, distribuidos en 8.555.000 destinados a obras de infraestructura y 4.870.000 pesos a compras de equipamiento.

En el primero de los rubros, se destacan aportes como los realizados para el cerco perimetral norte de la Escuela N.º 1316 “Don Tomás” (por 480 mil pesos); trabajos de albañilería y pintura en paredes y cielorraso en la Escuela N.º 1247 “Centenario” (por 480 mil pesos); o la construcción de vereda en el Centro de Formación Profesional N.º 5 “Eva

Perón” (por 300 mil pesos). En cuanto a compras de equipamientos, la entrega contempla inversiones como la compra de un aire acondicionado para la Escuela N.º 654 “Nicolás Avellaneda” (por 250 mil pesos); un smart tv de 58’’ para la Escuela N.º 460 “Guillermo Lehmann (por 250 mil pesos); y aros de básquet para el CEF N.º 60 (por 250 mil pesos), entre otras.