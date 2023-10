Antes de las elecciones, aumentaron las ventas de electrodomésticos en la ciudad

Varias de las principales casas de electrodomésticos de nuestra ciudad registraron un movimiento superior al habitual previo a las pasadas elecciones presidenciales del domingo 22 de octubre, producto de la incertidumbre económica e inflacionaria, de los resultados y ante un nuevo disparo del dólar y la intención, también, de los consumidores de "stockearse" antes de las elecciones presidenciales. Este fenómeno o fiebre no solamente se vio reflejado en los principales comercios céntricos de Rafaela y supermercados, sino también a nivel nacional. Es que todos temían, o temen seguramente, como la gran mayoría de los argentinos, que los precios se iban a disparar el lunes pasado o en los días siguientes, luego del balotaje confirmado para el próximo mes entre Sergio Massa y Javier Milei, por lo que muchos, los más afortunados o con un mejor poder adquisitivo, decidieron aprovechar hasta el último momento del pasado sábado para adquirir productos de primera necesidad y electrodomésticos.

Por lo pronto, en nuestro medio, "afortunadamente ventas hay", remarcó un empleado local de un comercio céntrico ante la consulta de este Diario, y no fueron pocos los que decidieron, por las dudas, adelantar también los regalos de Navidad, que está casi a la vuelta de la esquina. "Los últimos 15 días fueron bastante intensos, y por suerte notamos un incremento en cuanto a las ventas, donde mucha gente quiere asegurarse el tema de los precios dada la incertidumbre que hay y que rige por el tema de la inflación. Entonces, mucha gente aprovechó las tasas y el Ahora 12 y los nuevos créditos y resguardarse en los productos y electrodomésticos, como ser heladeras, cocinas, televisores y aires acondicionados, anticipando un poco también la temporada. Y en estos últimos días, el movimiento también ha sido importante", acotó el comerciante.

Sobre el volumen de venta, entre los últimos días y los meses anteriores, el entrevistado remarcó que "superamos ampliamente las expectativas. Si bien estos meses siempre son fuertes, nos basamos en los años anteriores y las ventas en este tiempo han sido muy buenas y por suerte pudimos satisfacer la demanda y estar más o menos bien con los precios, que también siempre es importante para la gente, que mira, camina y recorre mucho buscándole la vuelta a los precios y a los financiamientos".

Y, en cuanto a algunos precios, el joven destacó que "un aire acondicionado de 3000 frigorías, que es lo que más se vende, hoy está en promoción en 400.000 pesos y que es nuestro caballito de batalla".



¿QUÉ PASO ANTES Y

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES?

Continuando la charla sobre los valores de los aires acondicionados, a modo de ejemplo el comerciante nos contó que

ese mismo producto en marzo pasado costaba 200.000 pesos. Y, durante la semana previa a las elecciones pasadas, subió a 540.000 pesos, más del doble. Pero lo llamativo fue que en los últimos días, el mismo producto bajó de manera sorpresiva a 450.000 pesos, con lo cuál quedó de manifiesto la especulación de las empresas con la incertidumbre inflacionaria, en la cuál muchos se cubrieron ante el temor de una nueva devaluación. De todos modos, y siguiendo este mismo ejemplo, en 8 meses se incrementó más del 100%. ¿Nos tendremos que acostumbrar a este escenario o habrá cambios? Por lo pronto, habrá que seguir esperando.



IMPORTANTES COMPRAS

DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR

Según lo publicado por Ambito Financiero hace unos días, y luego de los datos suministrados por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), se registró un importante incremento en el consumo de alimentos, electrodomésticos, viajes y artículos del hogar. El relevamiento se llevó a cabo entre el 5 y el 17 de octubre últimos, comparando los datos correspondientes de consumo con los del mismo período de los últimos doce meses. Para ello se consultó a 368 comercios minoristas y mayoristas, 125 hoteles, 16 inmobiliarias, once agencias de viajes, siete empresas de micros de larga distancia y tres de transporte aéreo. De acuerdo con el estudio, se observó un mayor caudal de compras de alimentos en las grandes cadenas de supermercados y mayoristas, con un incremento promedio de 22,8%, debido a que las personas buscan stockearse de cara al domingo. Tras las elecciones PASO de agosto hubo una devaluación del 20%, por lo que el temor de la gente es que se vuelva a producir un fenómeno similar.



LOS ARTÍCULOS MÁS DEMANDADOS

Por el lado de los electrodomésticos, se destacó una suba en el consumo del 18,7% promedio en las últimas dos semanas, lo que estuvo motorizado por la inyección de dinero del Gobierno, a través de la ayuda estatal, y por las compras por el Día de la Madre. En este apartado, picaron en punta las ventas de celulares, tablets y smarts TV. Otro aspecto en el que hace hincapié el trabajo es en las remarcaciones de precios que podrían darse en algunos rubros a partir de estos días. "Las empresas de venta de artículos electrónicos especulaban en off con aumentos de entre 15 y 20% desde el lunes 23, es decir, a menos de 24 horas de las elecciones generales". En ese sentido, Calvete remarcó que, a su vez, se observó "un importante faltante de productos, motivado por la incertidumbre que generó una posible estampida del dólar a partir de esta semana". "Las empresas prefieren reducir la oferta y hasta cerrar sus puertas, especulando con que les será más redituable vender sus productos luego de las elecciones", lamentó.