“Este dispositivo es modelo en el país y la prueba está en la calidad y en la cantidad de servicios”

La Municipalidad de Rafaela cuenta desde hace casi 31 años con el Ómnibus Sanitario. A lo largo de historia fue sumando servicios de salud para brindar a la comunidad. El subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, contó: “Este dispositivo que nació como una forma de llegar a los diferentes barrios donde no había Centros de Salud, siguió acompañando el crecimiento de la Rafaela y actualmente recorre la ciudad brindando atención médica, de enfermería y otras especialidades”. Además, “acompaña a la comunidad en eventos comerciales, culturales, recreativos y deportivos acercando un dispositivo con dos consultorios y sus dependencias para la atención en el lugar”, agregó.

En cuanto a números, Lanzotti, detalló: “Este dispositivo es modelo en el país y la prueba está en la calidad y cantidad de servicios. En los últimos seis meses ha brindado casi 700 atenciones de especialidades médicas, medicina general, infectología post-covid, ginecología, electrocardiogramas, 2.000 atenciones de enfermería y casi 2.000 ecografías”.

“Estudios que de esta manera llegan a la comunidad y las personas evitan desplazarse a otros efectores de salud. También se realizan electrocardiogramas y atención de podología que son prácticas que evitan el costo y dan comodidad a las personas para que estén a mano de todos los rafaelinos”, agregó el funcionario. “De esta forma, el Ómnibus Sanitario sigue cumpliendo el objetivo con el que fue fundado que es estar en la comunidad acercando los servicios de salud, promoviendo y previniendo enfermedades”, cerró el Subsecretario.



¿DÓNDE ESTA?

“Desde el 23 de octubre hasta el 10 de noviembre, está frente al CAPS Nº 9, en calle Juan B. Justo y Brasca, en barrio Jardín”, resaltó Lanzotti. También funciona “el programa “Hay Equipo” que realiza los aptos deportivos a niños, niñas, adolescentes y adultos; no solo los que practican actividades deportivas en forma institucional sino los que la practican en forma particular o todos los que deseen hacerse un control de salud”.



SERVICIOS

Los días lunes de 8:00 a 12:00, se realizan electrocardiogramas y, de 9:00 a 12:00, funciona la atención en medicina general. Los martes, de 9:00 a 12:00 se brinda asesoramiento en podología para prevención de lesiones en los pies y, en el mismo horario, está la atención en medicina general. En tanto, los miércoles de 9:00 a 12:00, se hacen electrocardiogramas y se encuentra el servicio de podología. Los días jueves, también de 9:00 a 12:00, se brinda el servicio de infectología y control postcovid. Y los viernes de 7:00 a 9:00, se realizan ecografías y, de 13:00 a 15:00, funciona el servicio de ginecología. Por último, el servicio de enfermería atiende de lunes a viernes de 8:00 a 13:00.



UN POCO DE HISTORIA

Recordemos que el Ómnibus Sanitario fue impulsado en 1991 durante la gestión del entonces intendente Omar Perotti junto a un equipo de trabajo entre quienes se encontraban Marta Engler, Germán Visintini, María Inés Dellasanta, Juan Carlos Fino y un grupo de profesionales de la salud. En su inicio, el objetivo de la puesta en marcha fue brindar atención médica y acciones primarias a ciudadanos y ciudadanas que no tenían acceso a servicios sanitarios y cobertura de Seguridad Social. Así fue que se promocionaba la prevención y se efectuaba el diagnóstico precoz de diferentes enfermedades. Además, se estableció que la unión sanitaria tenía ante sus funciones, la interacción con distintos sectores de la sociedad, tales como vecinales, clubes, escuelas, entre otros. Las políticas públicas orientadas al cuidado de la salud se potenciaron y tomaron protagonismo durante la gestiones que tuvieron como intendente a Omar Perotti, Ricardo Peirone y hoy a Luis Castellano. En los últimos tiempos, se llevaron a cabo inversiones necesarias para actualizar este programa, lo cual se tradujo en la adquisición de una nueva unidad equipada con tecnología adaptada a nuevos tiempos para mejorar la atención de las necesidades, y así contar con un dispositivo que se complemente con los Centros de Salud, el Hospital "Doctor Jaime Ferré" y el Nuevo Hospital Regional de Rafaela.



PANDEMIA

Por otra parte, vale la pena hacer un alto para resaltar la enorme importancia que significó contar con la unión sanitaria durante la pandemia del COVID-19, y el enorme trabajo que llevó a cabo su plantel de trabajadores y trabajadoras quienes pusieron cuerpo, espíritu y sabiduría para enfrentarse a un enemigo desconocido. Actualmente, el dispositivo cuenta con un servicio de enfermería, testeo, ecografías, electrocardiograma, kinesiología, odontología, nutrición, psicología, medicina general y familiar, infectología y ginecología. Asimismo, se utiliza como plataforma cada vez que se quiere llegar con un nuevo servicio a la comunidad y desarrollar los programas de vacunación, prevención y promoción de la salud en enfermedades crónicas no transmisibles; controles poscovid; consejería de enfermedades de transmisión sexual; diagnóstico oportuno de aneurisma de aorta abdominal; monitoreo de crecimiento y nutrición en niños y niñas; asesoramiento en diabetes; diagnóstico oportuno en enfermedades oncológicas y atención de enfermería en todos sus horarios de servicio.