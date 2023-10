Los juveniles de BH cayeron ante Talleres en semifinales

Por una de las semifinales del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur visitó a Talleres de Córdoba. La BH no pudo con la "T" y culminó su participación entre los cuatro mejores. Este jueves, se disputaron las semifinales del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

La actividad tuvo desarrollo en el Predio “Amadeo Nuccetelli”, y el Lobo visitó tuvo dos derrotas y un empate (derrota en penales).

Resultados, Sub 13: Talleres 3 vs Ben Hur 0.

Sub 15: Talleres 9 vs Ben Hur 1. Gol de BH: Tiago Alvarez.

Sub 17: Talleres 1 (4) vs Ben Hur 1 (3). Gol: Pau Epstein.

A pesar de los resultados, el semillero del Lobo estuvo a la altura del rival. Las juveniles cierran una gran temporada, finalizando primeros en su zona, y llegando (como en la temporada anterior) a semifinales. La final del torneo la disputarán Talleres y Belgrano.