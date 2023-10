Se cerraron las listas con algunas novedades

La Liga Rafaelina de Fútbol envió las listas de buena fe de los clubes que la representarán en el Torneo Regional Amateur que se inicia este fin de semana.

Recordemos que Ben Hur será el primero en salir a cancha, el domingo a las 17 en Arocena ante 9 de Julio de esa localidad. Los otros equipos jugarán entre sí el martes a las 21, Libertad recibiendo a Ferrocarril del Estado y Sportivo Norte a Peñarol.

Como principales novedades, Ben Hur anotó a Joaquín Castellano -regresa al Club luego del préstamo- y Adrián Rodriguez, de Unión de Sunchales, club que este domingo intentará asegurar la permanencia en el Federal A. Anteriormente se habían sumado al conjunto de Rolando Carlen, los arqueros Joaquín Aylagas y Gonzalo González; los volantes Gastón Comas y Matías Rojo, el defensor Matías Martinez, los atacantes Lautaro Larrazabal, Walter Santini y Joaquín Molina, entre los jugadores que arribaron en el segundo semestre.

Ferrocarril del Estado tiene inscriptos a varios jugadores de 9 de Julio: Facundo Centurión, Joaquin Gómez, Fernando Nuñez y Brian Peralta, como así también a los delanteros Jonatan López (Independiente de Chivilcoy) y César Berazategui (Brown de San Vicente).

Sportivo Norte también inscribió a jugadores provenientes de 9 de Julio: Sebastián Acuña, Augusto Baldasarre, Agustín Vera y Santiago Burkhard. También arribaron como incorporaciones los delanteros Baltazar Triverio y Leonardo Ochoa (volvió del retiro).

Peñarol también anotó de última algunos jugadores más a los que se habían anunciado: los delanteros Matías Tejeda (Tacural) y Jonathan Lastra (ex Libertad y 9 de Julio, al cual este mes medios correntinos habían dado arreglando en Mandiyú de Corrientes); y Lorenzo Astudillo (ex Ben Hur, y que estaba en el fútbol pampeano). Recordemos que previamente se habían sumado Ariel Cólzera, Hugo Góngora, Claudio Albarracín y Nicolás Pautasso.

Por su parte, Libertad no agregó nuevos nombres a los que ya se habían mencionado, incluyendo el regreso de Agustín Costamagna y el delantero Agustín Bianciotti.