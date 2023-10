El bronce se escapó por muy poco

Los Pumas dejaron todo este viernes en el Stade de France, pero no lograron doblegar a Inglaterra y cayeron por 26 a 23 por lo que se quedaron sin el bronce en el Mundial de Rugby Francia 2023, en el partido correspondiente al tercer puesto. El equipo albiceleste estuvo muy cerca de igualar el partido sobre el final, pero Inglaterra sacó a relucir toda su estirpe para defender con fiereza y sellar el resultado.

El rafaelino Pedro Rubiolo fue uno de los forwards que dejó su huella en el reducto parisino frente a la Rosa, tackleando y atacando cuando se dio la oportunidad, demostrando una vez más con 20 años su condición de jugador de gran potencial, y que por algo fue considerado por Michael Cheika por sobre otros jugadores de mayor recorrido internacional. El jugador surgido del CRAR estuvo 66 minutos en cancha en un duelo de tanta presión y expectativa como fue el disputado bajo condiciones climáticas adversas. Recordemos que si bien no fue convocado en los últimos encuentros Mayco Vivas, para el primera línea de nuestra ciudad también fue un torneo muy positivo dado que respondió cuando fue llamado a jugar y disfrutó de esta destacada performance para el rugby argentino.



EL DESARROLLO

El encuentro arrancó con una Inglaterra encendida, que a los 13 minutos ya se encontraba arriba en el tanteador por 13-0 producto de dos penales de su apertura Owen Farrell y del try conquistado por Ben Earl. El equipo argentino sintió el golpe y salió a responder jugando con vehemencia con sus forwards e intentando jugar en campo contrario.

Así llegó un penal de Emiliano Boffelli y cuando se cerraba el primer tiempo una muy buena jugada colectiva que terminó capitalizando con un gran try del medioscrum Tomás Cubelli. Esa remontada provocó que Los Pumas se fueran abajo en el tanteador 10-16 al entretiempo y que soñaran con dar vuelta el resultado.

En el complemento el equipo nacional arrancó golpeando de entrada con un try de Santiago Carreras que se escapó por el centro de la cancha y se zambulló debajo de la hache, aunque la alegría por pasar al frente en el score duró poco debido a que Inglaterra respondió rápidamente con una conquista de Theo Dan.

Con el correr de los minutos Los Pumas se fueron afianzando en el juego y estuvieron a tiro de Inglaterra en el marcador: de esa manera llegaron a los últimos 12 minutos apenas tres puntos por debajo en el tanteador e incluso cuando faltaban cinco minutos el ingresado apertura Nicolás Sánchez malogró un penal que hubiera significado el empate.

Sobre el final Los Pumas asecharon con los Forwards y estuvieron cerca del ingoal rival con un Mateo Carreras que arremetió y fue tackleado en zona de peligro inglesa. Luego, el juego se fue diluyendo hasta que los ingleses cerraron el partido y se quedaron con la medalla de bronce.

Los Pumas (23): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya, 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Cambios: ST 7' 20. Rodrigo Bruni por Facundo Isa y 23. Matías Moroni por Lucio Cinti; 11' 21. Lautaro Bazán Vélez por Tomás Cubelli; 16' 16. Agustín Creevy por Julián Montoya y 22. Nicolás Sánchez por Santiago Carreras; 21' 18. Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela; 26' 17. Joel Sclavi por Thomas Gallo y 19. Matías Alemanno por Pedro Rubiolo.

Inglaterra (26): 1- Ellis Genge, 2- Theo Dan, 3- Will Stuart, 4- Maro Itoje, 5- Ollie Chessum, 6- Tom Curry, 7- Sam Underhill, 8- Ben Earl, 9- Ben Youngs, 10- Owen Farrell, 11- Henry Arundell, 12- Manu Tuilagi, 13- Joe Marchant, 14- Freddie Steward, 15- Marcus Smith. Entrenador: Steve Borthwick.

Cambios: ST 9' 17. Bevan Rodd por Ellis Genge, 18. Dan Cole por Will Stuart, 20. Lewis Ludlam por Tom Curry y 21. Danny Care por Ben Youngs; 14' 16. Jamie George por Theo Dan y 22. George Ford por Manu Tuilagi; 26' 23. Ollie Lawrence por Henry Arundell; 30' 19. David Ribbans por Ollie Chessum.

Puntos del Primer tiempo: 3´, 13´ y 30´ penales de Owen Farrell (ING), 8´ try de Ben Earl convertido por Owen Farrell (ING), 24´ penal de Emiliano Boffelli (ARG), 36´ try de Tomás Cubelli convertido por Emiliano Boffelli (ARG).

Puntos del segundo tiempo: 2´ try de Santiago Carreras convertido por Emiliano Boffelli (ARG), 4´ try de Theo Dan convertido por Owen Farrell (ING), 10´ penal de Emiliano Boffelli (ARG), 25´ penal de Owen Farrell (ING), 27´ penal de Nicolás Sánchez (ARG).

Cancha: Stade de France (París).Árbitro: Nic Berry (Australia).