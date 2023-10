Christian Herrera visita Rafaela para su presentación en la Peña La Soñada

Hoy llega la Peña La Soñada de la mano de artistas de alto nivel como lo son Cristian Herrera, Los Palmareños de Saúl, Sentimiento Campero, Diego y los de la Perla, Los Mellizos Díaz, Mauro Pasano, Embrujo, Danza Monte, Ana Laura Testa, La Revancha y Efraín Colombo.

Desde las 21:00 en el Club 9 de Julio, la comunidad podrá disfrutar de la mejor música folklórica, de mucho baile y festejo.

Cabe destacar que las mesas y sillas se dispondrán por orden de llegada. También habrá una cantina disponible para disfrutar de una gran variedad gastronómica.

Las entradas pueden adquirirse en el comedor de la Terminal de Ómnibus de Rafaela o por transferencia consultando datos al WhatsApp: 3492 - 410077.

En el marco de este Festival, Christian Herrera pasó por la Redacción de diario LA OPINIÓN para comentar sus expectativas y sentimientos frente a este Festival, de regreso en Rafaela luego de ocho años.



¿Cuáles son tus expectativa para esta participación en la peña La Soñada?

Christian Herrera: Las mejores expectativas. Después de tanto tiempo de no estar presentes por acá, las expectativas son lindas porque me voy a reencontrar con muchísimos amigos que no veo hace un montón. Colegas, familia, un poco de todo.



Venís de llenar un Opera, también la Trastienda... ¿Cómo te sentís con este presente?

C.H: Es hermoso, son sueños cumplidos. Uno a medida que va procesando la carrera se va enfocando en objetivos y sin lugar a dudas han sido detalles muy lindos para mí, que me motivan y me estimulan para seguir trabajando.



Volviendo a tus orígenes, ¿Cómo fueron tus comienzos en la música?

C.H: En la escuela, desde niño. En segundo, tercer grado. No sé si mi mamá me mandó al frente porque cantaba en la casa o si mi maestra me descubrió en el recreo, en el aula cantando, pero me empezaron a meter en los actos que se hacen en las escuelas y a partir de ahí experimenté este camino hermoso.



¿Y el Festival Morillo Canta por los Niños? ¿Cómo surgió?

C.H: Es una propuesta cultural, que también utilizamos la música y ese festival como un puente entre la gran demanda que hay en el lugar de donde fui nacido y criado, en Chaco salteño, y todos aquellos que desean ayudarnos. Es una propuesta que nace en la casa a través de la idea de mi papá utilizándome a mi y a la música como ese puente de conexión con la gente que desea ayudarnos.



Por algunos conflictos, el Festival no se está realizando actualmente...

C.H: En ese contexto social que va tomando gran envergadura, por supuesto que la política también interviene. Hay políticos que son inteligentes y saben acompañar y otros que no tanto. Este año nos quedamos sin festival folklórico, pero las campañas que se vienen suscitando desde abril hasta ahora, vamos a seguirlas. La última se llevará a cabo de 14 al 18 de noviembre, llevamos aproximadamente 20 profesionales, médicos de distintas especialidades, odontólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, psicólogos y hacemos un abordaje en aquella zona. La médula espinal de este compromiso es estar conectado con la gente y viendo las necesidades básicas que quiero yo cubrirle en ese contexto familiar y social para brindarle un espacio agradable para que el niño pueda desarrollarse.



¿Qué podés comentar de tu publicación en Instagram con la banda Q' locura?

C.H: Hace dos días grabamos una canción que yo la compuse en el género folklórico como un chamamé que se titula "Yo no te merezco", y que se ha viralizado un montón en el noroeste y veo que está empujando para estos lados también. Llegó a los oídos de los chicos de Q' locura que hoy es una de las bandas más taquilleras es las fiestas populares y es muy lindo compartir con estos locos. Ojalá que ya tengan el contenido audiovisual en unos días y lo podamos estrenar. La gente está chocha, hace muchos años trabajamos con la música, venimos juntando gente y amigos que se sienten identificados. Es una bomba, eso provoca la música, las canciones. Es valorable después de tantos años de trabajo, de seguir el manual y los consejos de la escuela y de los papás, perseguir los sueños trabajando.



¿Qué es lo que va a poder escuchar la gente de Rafaela mañana?

C.H: Algunos clásicos del folklore y proponerle también estas canciones nuevas. Reconectarme con esa gente que ya me conoce y ofrecerle este repertorio nuevo que tenemos armado.



Si tendrías que mencionar tu referentes en la música ¿a quién mencionarías?

C.H: Siempre digo el chaqueño palavecino y Jorge Rojas. Son nacidos y criados a la par de mi casa, vienen de la misma región, compartimos mates, asados, guisos , fútbol, guitarreadas y para mí han marcado una huella tremenda, porque en ese contexto tan vulnerable nuestro era difícil pensar que podíamos cumplir estos sueños y ellos abrieron la tranquera para que nosotros podamos hoy comprometernos y sostener esa bandera también.