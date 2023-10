Detalle de la programación del 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) presentaron la programación de la 38ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se realizará del 2 al 12 de noviembre, con el apoyo del Banco de la Nación Argentina. Con 69 años de historia, el Festival se encuentra entre los catorce festivales competitivos reconocidos por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) en todo el mundo, distinción que comparte, entre otros, con Cannes, Berlín y San Sebastián, además de ser el único en Latinoamérica con esa característica.

Acontecimiento cultural fundamental para nuestro país, el Festival propone, como cada año y de acuerdo con su espíritu e identidad, el encuentro entre el mundo del cine –y el cine del mundo– y su público.

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, felicitó “a todos los que hacen posible este festival, a sus trabajadores y trabajadoras; nos parece muy hermoso Cine y Democracia en estos cuarenta años. Y que sea el festival y el cine también es un llamado de atención, porque fue complejo y terrible aquel tiempo de la dictadura. Siempre recordamos a Raymundo Gleyzer, a Pino Solanas y a todos los cineastas que fueron llevados al exilio, la tortura y la desaparición".

El presidente del INCAA, Nicolás Batlle, destacó que “el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es el principal puente de comunicación de nuestra cultura fílmica con el mundo”, mientras que destacó el año que tuvo el cine argentino en los principales festivales internacionales como Cannes, San Sebastián, Biarritz y Sitges, en los que cosechó premios y reconocimientos “por la indudable potencia y creatividad que caracteriza a nuestro cine”. También destacó el rol del INCAA, ya que “representa un incentivo para que los creadores puedan realizar sus obras y que estas lleguen al público”.

Esta edición conmemora los cuarenta años ininterrumpidos de democracia en nuestro país. Con este motivo, la Cinemateca Nacional INCAA y la Biblioteca y Centro de Documentación y Archivo “Beatriz A. Zuccolillo de Gaffet” (ENERC-INCAA) han recuperado del archivo del Ente de Calificación Cinematográfica materiales censurados por la última dictadura cívico-militar, que se exhibirán con el objetivo de echar luz y hacer público aquello que fue prohibido.

La película de apertura será Hombre de la esquina rosada (1962), de René Mugica, que está basada en un cuento de Jorge Luis Borges. Se verá en su versión restaurada digitalmente en 4K a partir de los negativos originales. Mientras que la función de clausura estará a cargo de Fallen Leaves, el más reciente trabajo del finlandés Aki Kaurismäki.

Esta edición contará con la visita del director español Juan Antonio Bayona –gracias al apoyo de Netflix–, quien recibirá un premio a la trayectoria, presentará su último trabajo sobre la tragedia de los Andes, La sociedad de la nieve, y dará una de las tres Charlas con Maestras y Maestros. También se les rendirá tributo a la trayectoria a la reconocida actriz, directora, guionista y productora argentina Ana Katz y a la Cinemateca Uruguaya –institución fundamental para la cinematografía del continente, fundada en 1952–. Su directora, María José Santacreu, dictará otra de las Charlas con Maestras y Maestros, las cuales incluirán un encuentro destacado con una de las figuras principales de nuestra cultura: la actriz Graciela Borges, quien reflexionará sobre su importante trayectoria.

En su premisa de difundir las miradas más frescas, diversas y heterogéneas, el Festival propone en Panorama y en Autoras y Autores películas tanto de directores y directoras de renombre y trayectoria como de las nuevas generaciones.

La Competencia Internacional cuenta con participación de once países en once títulos, entre los que se presentarán seis estrenos mundiales: las argentinas Elena sabe (Anahí Berneri), Partió de mí un barco llevándome (Cecilia Kang) y Las almas (Laura Basombrío); la peruana Kinra (Marco Panatonic); la portuguesa UBU (Paulo Abreu) y Animal/Humano (Alessandro Pugno), coproducción entre España, Italia y México.

Los jurados de las distintas secciones estarán conformados por Charles Tesson, Celina Murga, Mimi Plauché, Prano Bailey-Bond, Tana Schémbori, João Pedro Fleck, Laura Paredes, María Paula Lorgia, Toby Poser, Haroldo Borges, María Álvarez, Flavia Dima, Leandro Listorti, Juliana Antunes, Florencia Schapiro, Felipe Guerrero y Marcela Santibáñez.

Las Actividades Especiales presentan una gran variedad de propuestas entre paneles, presentaciones de libros, talleres y funciones al aire libre. En ellas, el público puede participar e intercambiar experiencias con expositores y expositoras sobre los diferentes aspectos de la realización audiovisual. En ese sentido, se realizará la sexta edición del Foro de Cine y Perspectiva de Género, un espacio de pensamiento, intercambio de saberes y experiencias que contribuyen a visibilizar, problematizar y reflexionar sobre las desigualdades de género, entre otras, en los diferentes ámbitos relacionados con el cine.



CINE AL AIRE LIBRE

Nuevamente Mar del Plata tendrá cine al aire libre, con proyecciones gratuitas en el Espacio Unzué de los grandes estrenos nacionales del año, que serán presentados por sus realizadores y protagonistas. Habrá funciones de Blondi, de Dolores Fonzi; Puan, de María Alché y Benjamín Naishtat; Casi muerta, de Fernán Mirás, Los delincuentes, de Rodrigo Moreno, No me rompan, de Azul Lombardía y El rapto, de Daniela Goggi.

Como cada año, el INCAA presentará diversas actividades y exhibiciones organizadas a través de sus programas, como por ejemplo la presentación de Historias Breves 21, los cortometrajes ganadores del tradicional concurso que ya lleva más de 20 años presentando las nuevas miradas del cine argentino; la 7ª muestra de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), con las tesis realizadas por estudiantes de las sedes Patagonia, Cuyo, NOA, NEA y AMBA; mientras que el programa Las escuelas van al cine realizará actividades bajo el lema Pinta cine en democracia.



ANUNCIO DE GANADORES

Durante la presentación se anunciaron los ganadores del 11° Concurso Internacional de Estudios Críticos sobre Cine Argentino: “Domingo Di Núbila”, organizado con el apoyo de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual. El primer premio fue para Terror verde. Veganismo y ecología en el cine de terror argentino contemporáneo, de Valeria Arévalos; la primera mención fue para Violencia y marginalidad en la cultura neoliberal, de Ariel Jesús Ilzarbe; en tanto que el trabajo seleccionado para la publicación en la revista académica Imagofagia fue La ruptura de estereotipos de género en el cine experimental de Narcisa Hirsch, de Paz Bustamante.

Desde 1954, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata refleja el universo del cine argentino e internacional y se consolida como una plataforma de desarrollo e intercambio de la industria cinematográfica y audiovisual: una cita obligada para realizadores, productores, actores, distribuidores y cinéfilos.

La programación completa se encuentra en www.mardelplatafilmfest.com. Las entradas anticipadas se podrán adquirir online a partir del 26 de octubre, a $400 el boleto general o $200 para estudiantes y jubilados. Las actividades especiales tienen entrada gratuita por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de las salas en las que se realicen.