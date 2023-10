Hoy se realiza el té bingo a beneficio de Lalcec

En el marco de Octubre Rosa, llega la segunda edición del Té Bingo a beneficio de LALCEC. Hoy, 28 de octubre, desde las 16:00, en el Club Atlético de Rafaela, la comunidad podrá ser parte de este evento de concientización tan importante para la ciudad.

El valor de la tarjeta es de $ 2500. Con la compra de una tarjeta, se llevarán una pulsera rosa con nuevo diseño más un cartón de bingo. Solo se debe llevar taza y lapicera al evento.

Las tarjetas se pueden adquirir en los siguientes puntos de venta: Nueva Óptica Lux (Bv. Santa Fe 224); Perfumería Oliveras (Saavedra y Belgrano); Imágenes Médicas (Pueyrredón 64) y Medical Tec (Bv. Yrigoyen 827).

En diálogo con LA OPINIÓN, el presidente de LALCEC, Javier Weiner, comentó: "Este es el segundo año que lo hacemos. Lo hacemos para concientizar a la gente y recaudar fondos para los gastos que tenemos durante el año que es pagarle a la gente que no tiene recursos y obra social. Empezaremos con una charla, seguirá el bingo. También van a estar desde Santa Fe la agencia de Lucha contra el Cáncer".



SOBRE OCTUBRE ROSA

Octubre fue establecido por la OMS como el “Mes de concientización sobre Cáncer de Mama".

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer. Se origina por el crecimiento rápido y desordenado de las células que revisten los conductos de la mama, y si no es tratado de manera temprana, puede avanzar hacia otras regiones del cuerpo, principalmente los ganglios linfáticos axilares.

En nuestro país se calcula que 1 de cada 8 mujeres que hayan alcanzado la edad de 80 años habrá desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida. el doctor Francisco Terrier, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, destaca que “una de las características más importantes del cáncer de mama es su alta incidencia: en Argentina se detectan entre 15.000 a 20.000 nuevos casos por año”.

Aunque la enfermedad no puede evitarse, es posible realizar lo que se conoce como prevención secundaria, que consiste en el diagnóstico precoz de la enfermedad para comenzar el tratamiento en sus etapas iniciales, con terapias menos agresivas y con mejores resultados. La detección precoz, entonces, se presenta como el principal aliado en la lucha contra el cáncer de mama.