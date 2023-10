Tributo a Sergio Denis en el Cine Belgrano

Hoy, sábado 28 de octubre a las 20:00, llega al Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano un tributo a Sergio Denis, de la mano de Juan Carlos Pandolfi, mejor conocido como el "Giancarlo de Rafaela". Este cantante destacado de la ciudad y de la región compartió con LA OPINIÓN todos los detalles de esta nueva propuesta por la cual están trabajando y ensayando incansablemente. "Es un sueño que quiero cumplir, regalármelo y regalarle a la gente, este tributo y este espectáculo, porque va a ser todo un espectáculo, que me siguió por tantos años a través de la música".

Al hablar sobre Sergio Denis, Juan Carlos dice emocionado: "El artista que me inspiró siempre fue Sergio Denis, siempre grabé canciones de él y siempre fue mi referente en la música, en sus canciones y en la vida también, porque me enseñó a que nunca hay que bajar los brazos a pesar de las dificultades y que hay que cumplir los sueños. La vida se puede perder en un instante, teniendo referencia a lo que le pasó. Quiero cumplir este sueño". Cabe recordar que en marzo de 2019 Sergio Denis sufrió una fuerte caída del escenario del Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán durante un concierto en dicha provincia, motivo por el que permaneció catorce meses en estado vegetativo. Finalmente, falleció el 15 de mayo de 2020.

"Va a ser todo un desafío, esperamos que la gente nos acompañe. Es un espectáculo donde va a haber músicos en vivo, dieciocho chicas que van a bailar con trajes de época, vamos a trabajar con pantalla gigante para interactuar con Sergio Denis en una canción. Me van acompañar músicos muy importantes de Rafaela. Están puestas las fuerzas y las ganas", finalizó el artista.

Es importante destacar que este show es de entrada libre y gratuita. Solo se pide que el público colabore con un alimento no perecedero que va a ser donado a la Asociación Civil Iniciativa Solidaria.