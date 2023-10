La autora Laura Miranda se reencontró con sus más fieles lectoras rafaelinas

Ayer por la tarde, la escritora Laura Miranda volvió por segunda vez a la ciudad para realizar una firma de libros y la presentación oficial del libro "Más allá del mar". Alrededor de las 17:00, en la librería Pura Letra, comenzó a recibir a un montón de fieles lectoras que se acercaron para que le firme sus ejemplares. Con gran ilusión, todas compartían algunas palabras y, además de su dedicatoria, se llevaban una foto juntas.

Laura siempre esbozó una sonrisa. Se mostró muy agradecida por este reencuentro, por esta oportunidad de mostrar acá, en la ciudad, su trabajo de años.

Luego, a las 19.30, la autora realizó la clásica presentación en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR -Necochea 84) y las lectoras fueron parte. Con gran convocatoria, Laura habló sobre " Más allá del mar", libro reeditado con su casa editorial, VeRa, sello de Vr Editoras.

Por último, quienes así lo desearon, compartieron con ella una cena íntima e inolvidable.

En este sentido, LA OPINIÓN se acercó a la firma de libros para que la autora comente sus expectativas y sensaciones.

"Mi llegada fue fabulosa, vine en un micro ultra cómodo, viajé muchas horas, pero tenía tantas ganas de llegar que la verdad el viaje se me hizo corto. Para mí venir a Rafaela es un programón", expresó.

"Este es un relanzamiento de una novela del años 2018, pero la verdad es que podría verse como un libro nuevo, porque todas mis lectores de la actualidad no tuvieron acceso al otro, que fue en una editorial muy pequeña de Mar del Plata cuando yo no tenía casa editorial. Así es que lo vivo como un parcial relanzamiento, porque para la mayoría de mis lectoras actuales es una novedad" agregó.

Encantada con Rafaela, Laura dijo: "Vine el año pasado, fue muy feliz y siempre sostengo que donde uno la pasa tan bien y siente tanto el cariño de la gente tiene que volver, así que desde que me fui estoy programando cuándo vuelvo y hoy en el almuerzo ya programamos cuando vuelvo la próxima. Siento que algo de mí se quedó acá y que Rafaela es mi casa".

Para la presentación expresó sentirse bien y contenta, "rodeada de gente querida y dispuesta a darlo todo, a eso vine".

En cuanto a su presencia en la Feria de San Francisco, sumó: "Mañana estoy en San Francisco, con dos compañeras de editorial, promete ser un evento muy lindo. No conozco San Francisco así que también un honor que la Feria me haya invitado. Vamos a hablar de novelas y de cómo se construye una historia de amor, en realidad esas charlas siempre tienen un hilo conductor pero después termina siendo lo que el debate quiere".



SOBRE LAURA G. MIRANDA

Ha logrado un estilo propio dentro de la novela romántica contemporánea. Vive con su esposo, sus dos hijos y sus mascotas (dos gatas y un perro a los que adora) cerca del mar, lugar que considera su refugio. Es abogada y docente. Ha ganado premios nacionales e internacionales como poeta y narradora. En 2014 publicó Amuleto contra el vacío (Ediciones B), declarada de interés cultural por la Municipalidad de Mar del Plata el mismo año. Volver del Abismo, publicada en 2015 por la misma editorial fue su segunda novela. Laberinto del alma, fue publicada en 2016 bajo el mismo sello. En 2017 obtuvo el Premio Lobo de Mar en literatura edición 29.