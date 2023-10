El 29 de octubre se celebra el Día Mundial por el Decrecimiento, un día simbólico que recuerda la crisis del sistema económico conocido como crack del 29, que cambió los paradigmas de toda una sociedad.



¿Qué se entiende por decrecimiento?



El decrecimiento es entendido como una corriente de pensamiento que busca la puesta en marcha de una economía donde la sociedad pueda alcanzar un mayor bienestar respetando y cuidando los recursos naturales y, de esta manera, lograr un mayor y mejor equilibrio ecológico.

Pero, sin lugar a dudas, para hacer de esto una realidad, se necesita que la humanidad cambie su estilo de vida, de forma que prevalezca la solidaridad, la justicia, la cooperación y la igualdad entre todos para hacer del planeta un lugar verdaderamente digno y sostenible.





¿Cómo ocurrió el crack del 29?



El crack del 29 es la fecha recordada como la peor crisis financiera de la historia. Fue en el año 1929, exactamente un 24 de octubre cuando una gran muchedumbre irrumpió en Wall Street, en la ciudad de Nueva York, frente al Edificio de la Bolsa de Valores debido a un repentino desplome de las acciones que alcanzaron los 2,6 millones.

Ese mismo día, la gran multitud se encontraba presa del pánico y lo que se respiraba era una densa atmósfera de preocupación y miedo por lo que ocurriría los días venideros para la población, no sólo del país americano, sino para la estabilidad económica de todo el planeta.

La sociedad, acostumbrada al lujo y al derroche de una época de bonanza, en cuestión de horas, vio sus sueños interrumpidos producto de la debacle financiera. No pasó mucho tiempo para que el caos se hiciera presente y aquellos que fueron poseedores de grandes emporios, terminaran en la ruina total. Fue el día conocido como el martes negro.

Luego vendría la gran depresión, que duró diez largos años con una vida en decadencia y de llena de austeridad para los ciudadanos, que poco a poco, y gracias a los cambios políticos, económicos y sociales, fue retornando a la normalidad, hasta lograr salir de la crisis y seguir siendo la principal potencia financiera del mundo.



¿Por qué se celebra el Día Mundial del Decrecimiento?

En el Día Mundial del Decrecimiento urge tomar medidas inmediatas para evitar una crisis económica mundial como la que se vivió en el 29 debido a un colapso del mercado bursátil internacional.

Podemos ver con preocupación cómo el hombre moderno ha basado su bienestar y felicidad en un consumismo exacerbado que sólo ha logrado acabar con los recursos materiales y energéticos del planeta, dejando a un lado lo que realmente debe prevalecer como es que los seres humanos gocen de un lugar que sea habitable, sostenible y seguro para todos.

Movimientos como la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción advierten del peligro que implica el creciente auge productivo y de consumo como la única salida para lograr el verdadero bienestar social, cuando lo que debería prevalecer es el núcleo familiar, las relaciones interpersonales y un mundo más humano, donde prevalezca la vida.



¿Cómo celebrar el Día Mundial por el Decrecimiento?

En el Día Mundial por el Decrecimiento urge tomar medidas inmediatas para evitar una crisis económica mundial como la que se vivió hace algunas décadas, la cual tuvo un gran impacto en todos los estratos sociales de la época.

Tú también puedes formar parte de esta celebración, simplemente dando tu opinión o compartiendo alguna información valiosa en las distintas redes sociales sobre este interesante tema y no te olvides de incluir el hashtag #DíaMundialporelDecrecimiento.