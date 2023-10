Decepcionada, Granata no votará a Milei en el balotaje

La diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata volvió a cuestionar al candidato presidencial Javier Milei y dijo que "traicionó a su electorado y se convirtió en lo peor de la casta" a raíz del acuerdo electoral que el libertario hizo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que -aseguró- le causó "desencanto, tristeza y espanto". La legisladora, que fue reelecta en el cargo el pasado 10 de septiembre, hizo campaña para el líder libertario y dijo que se siente "decepcionada" por su acercamiento a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Granata, de cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre, expresó: "Yo voy a votar en blanco. Ni Milei ni Massa me representan". En declaraciones a radio LT 3, la diputada santafesina consideró que "Milei tendría que haber seguido con su campaña". "Hay mucha gente enojada con esta situación. Gente que eligió a Milei porque criticaba al resto de los políticos por las transas y los arreglos que hacían. Y hoy es lo mismo. Es lo peor de la casta".

Granata también cuestionó duramente al ex presidente Mauricio Macri y consideró que "es un sinvergüenza". "Hoy está contento de que no haya otro líder. No iba a aceptar nunca que Juntos por el Cambio tuviera otro presidente que no sea él", enfatizó la diputada provincial.

Sobre Bullrich, evaluó: "Siento que a Patricia la obligaron a hacer lo que hizo ayer. Era obvio que se sentía incómoda con la situación".

Granata contó en declaraciones a "Radio Dos" de la ciudad de Rosario acerca del acercamiento a LLA."Tenía un buen vínculo con Milei, compartí cenas e ideas con él, hablamos de hacer una alianza, yo confiaba en él y ahora me siento totalmente defraudada", dijo la diputada.

Asimismo, Granata adelantó que votará en blanco en el balotaje previsto para el próximo 19 de noviembre entre Milei y el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa."¿Qué van a querer salvar la República? Se quieren salvar a ellos, quieren conservar su cargo durante cuatro años", dijo y cuestionó: "¿Macri fue corriendo a juntarse con Milei porque piensa en los chicos que no comen? Fue para transar porque tiene miedo que si gana Massa lo metan preso y acomodar a su gente en un gobierno de Milei".



JOSÉ CORRAL

CUESTIONÓ AL PRO

El ex intendente de Santa Fe y diputado provincial electo, José Corral aseguró que no acompañará ni a Sergio Massa ni a Javier Milei y se diferenció de la decisión de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de respaldar al libertario. "No va a apoyar ninguna idea que no signifique progreso para el país, y en este caso ni Milei ni Massa lo garantizan", sostuvo Corral.

En declaraciones a LT 3, el ex presidente de la UCR subrayó: "Yo creo que en el fondo Milei es un demagogo y no un liberal". A su entender, "lo más importante es mantener la unidad del radicalismo y en lo posible de Juntos por el Cambio".

"Fue una mala decisión la de Mauricio Macri y Bullrich de romper el PRO, porque eso es lo que ha ocurrido con sus posiciones frente al balotaje", señaló Corral. A la vez, indicó: "La gente eligió como opción de cambio a Milei, que para nosotros tiene malas ideas que no van a llevar a soluciones. Muy por el contrario, se pueden profundizar los problemas que tiene el país".

"Yo creo que Milei es un demagogo, no es un liberal. Tira muchas ideas que no se pueden llevar a la práctica, como la educación a través de vouchers que ya ha fracasado en otras partes del mundo", apuntó el radical santafesino.