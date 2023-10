"La gente no es ganado, elige libremente"

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que "la gente no es ganado" que sigue acuerdos de cúpula, sino que cada ciudadano "elige libremente". El postulante oficialista se refirió así al acuerdo que entablaron el libertario Javier Milei con los líderes del PRO Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que lo apoyarán de cara al balotaje.

"No creo que la discusión se de en el marco del para atrás, sino para adelante. La gente no es ganado, que le ponen un sello. elige libremente, elige de acuerdo a quién lo convence, quien le genera esperanza", evaluó Massa.

En conferencia de prensa tras reunirse con gobernadores del PJ y aliados, el candidato presidencial de UxP dijo que busca fortalecer rumbo a la segunda vuelta su mensaje de "compromiso con la responsabilidad de construir un país mejor".

"Todo aquel argentino que se considere un hombre de bien, que tenga ganas de que nuestro país se inserte entre los países de desarrollo del mundo, que crea en el federalismo, en la soberanía de Malvinas, que crea en la educación, el trabajo y nuestras pymes como el motor de nuestra movilidad social ascendente. El 10 de diciembre puede ser parte de esa construcción. No voy a hacer diferencias por partidos porque esa es una discusión vieja. La Argentina empieza una nueva etapa", expresó. (NA)