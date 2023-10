Milei apuntó contra Massa tras romper con Barrionuevo

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, publicó ayer un mensaje en redes sociales en el que aseguró que Sergio Massa (UP), con quien competirá en el balotaje del 19 de noviembre "es el rey de la casta". "Massa es la representación más cabal de ese modelo empobrecedor. Massa es el candidato soñado del establishment. De los actores de poder. De los empresarios prebendarios. De los sindicalistas transas. De los medios ensobrados. Massa es el Rey de la Casta", posteó Milei en la red social X.

En esa línea, el libertario afirmó que Argentina vive un "proceso de decadencia histórico" a raíz de "un modelo empobrecedor" que sólo beneficia a "los políticos y los amigos del poder". "La elección que tenemos por delante es simple: ¿continuamos con este modelo al servicio de la Casta o cambiamos para volver a abrazar las ideas de la libertad?", se preguntó el candidato presidencial en la misma publicación.

El mensaje de Milei llegó luego de que se conozca que el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo le soltó la mano por aliarse con Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio que finalizó tercera en las elecciones generales.

"No puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza", precisó Barrionuevo a través de un comunicado dirigido "al pueblo argentino". "En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país". "Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich", desarrolló el dirigente gremial. .

Barrionuevo dejó en claro además que no compartirá "un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder", manifestó en referencia a la titular del PRO.



MILEI EN CAMPAÑA

Milei recorrió el barrio porteño de Villa Ortúzar en su primera actividad de campaña de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre. "Esta es la elección más clara de los últimos 40 años: cambiamos o continuamos con este modelo empobrecedor que sólo beneficia a los políticos", sostuvo el libertario durante la recorrida, donde dialogó con vecinos e ingresó a distintos comercios de la zona.

En ese marco, Milei fue crítico con su rival de Unión por la Patria en la segunda vuelta electoral. "(Sergio) Massa es la garantía de la continuidad del sistema. Es el rey de la casta. No hay actor de poder que no lo apoyé a Massa", apuntó.

"Todos los argentinos tienen que elegir de qué lado están: están a favor del cambio o están a favor de la continuidad de este modelo empobrecedor que sólo le sirve a los políticos", agregó. (NA)