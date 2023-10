Para el balotaje, Massa consiguió el respaldo de 19 gobernadores

Diecinueve gobernadores de distintos espacios expresaron este jueves su respaldo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, para el balotaje del 19 de noviembre, al destacar que el país "enfrenta desafíos de magnitud que sólo pueden ser resueltos por un líder político con experiencia" que haya "manifestado voluntad de terminar con la grieta" para promover un Gobierno de "unidad nacional".

"Estamos convencidos de que Sergio Massa es el presidente que necesitamos para lograr estabilidad macroeconómica, crecimiento y desarrollo de nuestra economía con más producción industrial y empleos de calidad para lograr mejores salarios y una justa distribución de la riqueza", indicaron los gobernadores en un comunicado difundido luego de la reunión.

Massa estuvo también presente en el encuentro de la tarde, donde junto a los mandatarios provinciales analizaron un amplio temario que abarca un plan de obras, el análisis de distintos programas de gobierno y económicos y la marcha de la campaña electoral.

El encuentro se desarrolló desde las 14.20 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicado en San Martín 871, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el temario destacó la estrategia electoral de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.

Acompañado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y por su compañero de fórmula, Agustín Rossi, Massa brindó a los mandatarios detalles sobre el programa "Ciudades seguras", planteó la necesidad de discutir un nuevo pacto fiscal y también sobre la ampliación de la red ferroviaria, la simplificación de impuestos y un análisis integral del plan de obras para las provincias, según se informó.

Al brindar una conferencia de prensa luego del encuentro, el ministro de Economía afirmó que "empezamos a trabajar en la construcción de nuevos pactos federales, Argentina tiene la oportunidad de ampliar la coparticipación de las provincias, pero además de simplificar el sistema impositivo".

"Nuestra responsabilidad es construir un gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores, no cayendo en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpula de partidos", aseveró.

Massa indicó además que juntos a los gobernadores "trabajamos en el tema federalismo y los subsidios al transporte, en la luz y el agua"; mientras que respecto de la seguridad marcó que "la regla es que el presidente esté al frente de la lucha contra la inseguridad, no que cada uno se la arregle como pueda comprando un arma en el supermercado".

En la reunión, en la que también se encontraba Ignacio Lamothe, secretario general del CFI, se analizó el impacto positivo que significó la modificación del impuesto a las Ganancias en las distintas provincias: "El lunes, más de un millón de trabajadores argentinos van a recibir entre 50 y 500 mil pesos más en el bolsillo por la eliminación del impuesto a las ganancias", expresó Massa.

Participaron del encuentro los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti -en forma on line- y Alejandra Rodenas (Santa Fe), Alberto Rodríguez Sáa (San Luis), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras y Alberto Weretilneck (actual y electo de Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En el documento difundido al término de la reunión, los gobernadores destacaron que los "desafíos de magnitud" que enfrenta Argentina "sólo pueden ser resueltos por un líder político con experiencia, capacidad y convicción".

"Un líder que sume, que una y construya", subrayaron y señalaron que Massa "ha manifestado la voluntad política de terminar con la grieta que nos divide impulsando un gobierno federal de unidad nacional".

"Acompañamos esta convocatoria para promover la unión nacional, afianzar la justicia, promover la educación, garantizar la seguridad y el bienestar general. La Argentina que viene nos necesita a todos y todas unidos, solidarios, garantizando derechos, defendiendo nuestra soberanía, pero al mismo tiempo promoviendo la justicia social", agregaron. (Télam)