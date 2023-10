El paro de los municipales tuvo un alto acatamiento en Rafaela

Los trabajadores de los 49 municipios y comunas adheridas al SEOM, entre ellos de la Municipalidad de Rafaela, acataron ayer en forma total el paro de 24 horas dispuesto ante la falta de un acuerdo en torno a la actualización salarial para el mes de octubre. La medida de fuerza fue sin presencia en los lugares de tareas, por lo que el edificio de calle Moreno 8 y las distintas dependencias permanecieron cerradas, a la vez que no circularon los minibuses ni se cobró el estacionamiento medido en el microcentro.

"La medida gremial ha sido contundente en todas las comunas y municipios adheridas al SEOM. Realmente no ha trabajado nadie. La jornada transcurrió con total normalidad, a excepción del hecho que ocurrió por la mañana en el Corralón de la Municipalidad de Rafaela con Diego Ibarra por el cual se hicieron las denuncias penales", expresó el secretario General del sindicato, Darío Cocco. "Estamos muy conformes por el respaldo de todos los trabajadores con su nivel de adhesión a la protesta. Ahora estamos organizado el paro de 48 horas previsto para el martes y miércoles de la próxima semana, aunque sinceramente tenemos la esperanza de poder resolverlo antes, de que los intendentes y presidentes comunales puedan rever su posición y mejorar la oferta salarial porque la variable de ajuste no pueden ser los trabajadores", subrayó el dirigente sindical.

Cocco sostuvo que "las expectativas del SEOM es que los salarios de los municipales no pierdan con la inflación, el mes pasado cerramos en un aumento del 80 por ciento acumulado después de una negociación difícil" a la vez que aclaró que "tras la devaluación de agosto, los aumentos de precios se aceleraron y ahora el índice acumulado es del 102 por ciento según el IPEC de Santa Fe, por tanto nuestras expectativas son iguales, no perder con la inflación, por eso pedimos un ajuste salarial del 22 por ciento para este mes y de esa manera totalizar el 102 por ciento".

El titular del SEOM explicó que "nosotros formalizamos el pedido para que los salarios aumenten 22 por ciento, nos reunimos el miércoles en el marco de la Mesa Territorial, pero los intendentes y presidentes comunales nos presentaron una propuesta de un aumento del 15% para llegar a un acumulado del 95%, lo que significa quedar siete puntos abajo de la inflación acumulada hasta septiembre, muy lejos". En este sentido, Cocco indicó que "les pedimos a los municipios y comunas revisar su oferta, o bien la posibilidad de cerrar un acuerdo que contemple también noviembre, para poder compensar alguna parte o algún punto que quedemos abajo en octubre, pero nos dijeron que no". "Además, habíamos quedado con las comunas actualizar asignaciones familiares en octubre, pero nos dijeron que no, ante este escenario, como ya teníamos mandato de los delegados para iniciar medidas de acción gremial, se dispuso un paro de 24 horas para este jueves y otro de 48 horas para el martes y miércoles de la próxima semana", detalló.

De todos modos, Cocco afirmó que "más allá de las medidas gremiales adoptadas por el SEOM el diálogo está abierto dentro de la Mesa Territorial, ojalá este viernes o el lunes inclusive podamos volver a reunirnos y nos encontremos con una oferta mejorada, insisto la consiga es contener a los trabajadores ante la inflación".

En una nota difundida el miércoles a la tarde, cuando ya había sido confirmada la medida de fuerza, los municipios y comunas cuyos trabajadores están afiliados al SEOM lamentaron la realización del paro. "Resulta que la FESTRAM acaba de aceptar recibir un 17% de incremento para el mes de septiembre, el cual ya fue acordado en su momento y abonado por los afiliados al SEOM con el sueldo del pasado mes, y además aceptó un incremento del 13%, es decir el 6% ya estipulado más un 7%, para este mes de octubre y a pagar de manera desdoblada entre la primera liquidación del sueldo y el 15 del mes próximo", manifestaron en el comunicado.

Asimismo, los municipios y comunas de la Mesa Territorial "le hicimos una propuesta a SEOM de pagar dos puntos más de lo acordado por FESTRAM, remunerativos y bonificables es decir el 15% en este mes de octubre, esto es el 6% acordado previamente más un 9%, y de manera íntegra con la liquidación inicial del sueldo en los plazos vigentes por ley, es decir un mayor porcentaje y no desdoblado a lo acordado y aceptado por quien hoy rige la paritaria en todo el territorio provincial". "Con mucha sorpresa los municipios y comunas recibimos la comunicación del SEOM de rechazo a esa propuesta y el inicio de un plan de lucha", agregó.



INCIDENTE

La jornada del jueves comenzó con un episodio violento en el Corralón Municipal de Rafaela que tuvo como protagonista a Diego Ibarra, un ex afiliado al SEOM que recientemente lideró la creación del Sindicato de Trabajadores Municipales en esta ciudad, una organización que si bien presentó su pedido para que se autorice su funcionamiento aún no fue reconocida por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Ibarra pretendía salir del Corralón a bordo de un camión pero como integrantes del SEOM se oponían manteniendo cerrado el portón, empujó con violencia a uno de ellos y agredió en el rostro a otro. Después la intervención de otros operarios evitó con gran esfuerzo que continúe con los ataques.

Las imágenes del hecho quedaron grabadas por un celular y fueron presentadas para respaldar la denuncia contra Ibarra, en tanto que Cocco precisó que Fiscalía Municipal también tomó intervención abriendo un expediente "porque Ibarra sacó un vehículo municipal sin permiso" al tiempo que lamentó la situación a la que definió como "muy triste" y aseguró que "la violencia no es el camino".