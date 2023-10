Sunchales: 35 años de prisión a un múltiple agresor sexual

Un hombre de 42 años, identificado como Sergio Daniel V., fue condenado a 35 años de prisión por la autoría de abuso sexual simple agravado (por haber sido cometido por quien se encontraba encargado de la guarda y por cometerse contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente) en perjuicio de su sobrina; abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y por cometerse contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente y la utilización de arma de fuego), promoción de la corrupción de menores reiterada agravada (por ser el imputado el ascendiente, por la convivencia preexistente y por efectuarse bajo amenazas), amenazas coactivas, abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y por cometerse contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente) en perjuicio de su hija; y abuso sexual con acceso carnal reiterado, cuya víctima fue su esposa, informó Prensa de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela.

La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral que finalizó el miércoles a la mañana en los tribunales rafaelinos, en el que la fiscal que representó al MPA fue Gabriela Lema.

Aseguró Lema que “los hechos por los cuales fue condenado V. se le atribuyeron en un claro contexto de violencia de género en perjuicio de quienes se encontraban bajo su control a nivel económico, a quienes además restringía su libertad de relacionarse con otras personas, aislándolas del entorno social y controlando sus comunicaciones”.

Luego de conocer la sentencia del tribunal que se dio a conocer esta mañana, la funcionaria judicial manifestó su conformidad. “Si bien aún no conocemos los fundamentos de los jueces, la Fiscalía valora como un resultado altamente satisfactorio que se haya dictado sentencia condenatoria contra el imputado por esa cantidad de años".

El tribunal del debate estuvo integrado por los jueces Nicolás Stegmayer, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez.



LOS HECHOS

Lema manifestó que “V. agredió sexualmente de manera reiterada a mujeres de su círculo íntimo, principalmente a su hija adolescente y a su pareja. También lo hizo en una oportunidad con una sobrina suya”.

“Los hechos ocurrieron en las diferentes viviendas que compartió el condenado con su núcleo familiar -agregó la funcionaria-, esto es en calle Crespo al 300 y en un camino de tierra de calle Güemes, en Sunchales; en zona rural entre Helvecia y Saladero Cabal (departamento Garay); en zona rural de Seeber y en calle Intendente Zampol al 800 de Brinkmann (provincia de Córdoba)”.

Recordó la fiscal que “entre los años 2018 y 2020 el imputado agredió sexualmente a su hija adolescente de manera reiterada, en contra de su voluntad y en un número indeterminado de veces, aprovechándose de la inmadurez de la menor, de su situación de convivencia preexistente y de que se encontraba a su cargo. Además le decía, mientras le exhibía un arma de fuego, que no le contara nada a nadie sobre su actitud porque si no los iba a matar a todos, refiriéndose a los integrantes de la familia”.

Lema aseguró que “el accionar del V. tuvo la entidad suficiente como para vulnerar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de su hija”.



PAREJA, SOBRINA

Y CONDENA

Continuó diciendo Lema que “entre el 15 de diciembre de 2008 y el 8 de marzo de 2020 el condenado agredió sexualmente a su pareja en un número indeterminado de veces y de manera reiterada, en contra de su voluntad y bajo amenazas de muerte a ella y a su familia, tanto en los domicilios que compartía con el núcleo familiar como en los lugares donde el imputado trabajaba como albañil”.

La fiscal agregó que además “el 5 de setiembre de 2015, en horas de la noche y en la vivienda que compartía en calle Crespo al 600 de Sunchales, V. agredió sexualmente a una sobrina adolescente, aprovechando la situación de convivencia preexistente y que se encontraba a cargo de la menor”.

Sergio Daniel V. fue condenado a 35 años de prisión por ser el autor de los delitos mencionados al comienzo de este artículo.