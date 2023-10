Las "JIT 2023", una exposición sobre innovación y descubrimiento en la UTN

Rafaela se convirtió este jueves en el epicentro de la innovación y la investigación tecnológica con la celebración de las Jornadas de Jóvenes Investigadores Tecnológicos (JIT 2023), un evento de carácter regional organizado por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela y que tiene el objetivo de difundir los avances en proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación llevados a cabo por estudiantes de grado, posgrado y recién graduados.

Las JIT, que se han consolidado como un referente en el fomento de la ciencia y la tecnología, han estado en marcha de manera ininterrumpida desde su inicio en 2013 y esta es la tercera oportunidad que tiene a Rafaela como sede. El decano de UTN FRRa, Ing. Oscar David, afirmó que las Jornadas “nacieron como un trabajo cooperativo, colaborativo entre las cinco regionales santafesinas de la UTN, Reconquista, Rosario, Venado Tuerto y Santa Fe” y que se extendió la invitación a la Facultad Regional San Francisco por una cuestión de cercanía.

David explicó que la intención "es reunirnos una vez al año en un espacio común y presentar la producción y los trabajos que realizan los estudiantes que participan de grupos de investigación”. En esta edición, que continuará este viernes en la sede de la UTN en barrio Villa Rosas, participan alrededor de 160 alumnos y 40 docentes e investigadores como evaluadores. Además, se presentaron trabajos en áreas como matemática, medioambiente, mecánica, electricidad y construcciones, entre otras.

En el acto de apertura, además de David estuvieron el intendente Luis Castellano; la secretaria de Educación del Municipio, Mariana Andereggen; el secretario de Producción, Empleo e innovación, Diego Peiretti; los decanos de la Facultad de Reconquista, Brian Moschen; de la Facultad Rosario, Rubén Sicarelli; de la Facultad de Santa Fe, Eduardo Donnet; la secretaria de Extensión de la Facultad Regional, Venado Tuerto, Yesica Arán y el secretario de Ciencia y Tecnología de la Regional Rafaela, Ing. Marcelo Laorden entre otros.

"Las JIT 2023 son un importante intercambio de conocimiento y experiencias donde se compartirán más de 80 trabajos elaborados por más de 170 jóvenes investigadores que dispusieron de su tiempo y su esfuerzo para generar conocimiento y contribuir así para el desarrollo de la región", se destacó.



ESTIMULAR LA VOCACIÓN

CIENTÍFICA ENTRE LOS JÓVENES

Pretendiendo estimular la vocación científica entre los jóvenes, inspirando a la próxima generación de investigadores a embarcarse en proyectos de investigación y desarrollo, además de las presentaciones orales, las JIT 2023 ofrecerán oportunidades para el intercambio de ideas, el establecimiento de redes y la colaboración entre estudiantes, académicos e industrias tecnológicas.

“Una vez al año los estudiantes presentan sus trabajos, los defienden y son evaluados en esta jornada. Además, la riqueza se da en que se genera un intercambio entre esos alumnos que son de distintas regionales y que en la mayoría de los casos no se conocen y que, a veces, están trabajando en la misma temática”, sostuvo David.

En la misma línea, el decano de la UTN Rafaela señaló que “estas jornadas les dan a los alumnos la posibilidad de una experiencia diferente pero complementaria a sus tareas de investigación, que es exponer lo que hacen, a través de un documento escrito y después en una presentación”.

El evento busca, asimismo, divulgar los logros y descubrimientos resultantes de los esfuerzos de los jóvenes investigadores tecnológicos, ofreciéndoles un espacio para comunicar sus hallazgos y resultados. La importancia de la investigación científica y tecnológica en el desarrollo socioeconómico del país también se destacará, subrayando cómo estos avances contribuyen a impulsar el progreso en diversas áreas.



TESTIMONIOS

Luis Castellano dio la bienvenida a cada uno de los decanos de las universidades de distintos lugares de la provincia y a los estudiantes, extendiendo su felicitación por mantener, con continuidad, un proceso que en la Argentina es difícil mantener en el tiempo, temas que tienen que ver con la investigación y que hacen al motor productivo y al desarrollo de la Argentina de hoy, y de la Argentina que se viene.

“Realmente hay que hacer una reflexión sobre el momento en el cual estamos transitando y lo que significa la universidad pública y defender el modelo de la universidad pública. Esta universidad tiene una historia, tiene una tradición, y le dio la posibilidad de estudio a muchos hijos de familias trabajadoras que si no existiría la UTN no hubieran podido estudiar. En nuestra ciudad tenemos una Escuela Técnica, una Universidad Tecnológica, un Instituto Tecnológico y también eso implica mantener una tradición de una Rafaela y de una región en donde la industria metalmecánica, la agroalimentaria y todo lo que tenga que ver con el proceso de la pequeña y mediana empresa vinculado a estos sectores, han sido el histórico motor de desarrollo”.

Por su parte, Andereggen, indicó que “estamos acompañando estas jornadas, nos parecen súper interesantes, y con el valor agregado a que se mantienen en el tiempo y que apuestan al futuro. En estas jornadas, jóvenes estudiantes de todas las facultades de UTN, de la provincia y también de la Facultad de San Francisco, están mostrando sus trabajos de investigación. Así que, desde el municipio, los estamos acompañando y queremos darle el valor que tiene esta jornada. Aquí seguramente están presentes los próximos investigadores, desarrolladores tecnológicos, empresarios, emprendedores de nuestra provincia. Sabemos que industriales seguramente van a estar mirando las innovaciones que los jóvenes hoy están presentando. Así que debemos acompañar y fomentar que esto también continúe en el tiempo”.



VISITAS A EMPRESAS LOCALES

En el segundo día de las JIT, este viernes, se realizarán visitas a empresas locales de reconocida trayectoria, ofreciendo a los participantes la oportunidad de conocer de cerca los procesos y la innovación tecnológica en la industria rafaelina. Esto permitirá un enriquecimiento adicional para los jóvenes investigadores al poner en contexto sus proyectos de investigación en un entorno empresarial.