El Taca Bieler, con un pie afuera de la "final” ante Defensores de Belgrano

Atlético de Rafaela suma un dolor de cabeza de cara al encuentro de octavos del Reducido ante Defensores de Belgrano del próximo lunes a las 21.30hs en el Monumental de barrio Alberdi. Claudio Bieler sufrió una distensión ligamentaria en su rodilla izquierda y su participación en dicha final esta muy comprometida.

El tiempo de recuperación es de 10 a 15 días, por lo que difícilmente el máximo goleador de la historia de la ‘Crema’ pueda estar en condiciones de jugar en cuatro días.

La lesión del Taca ocurrió tras un golpe que recibió en el entrenamiento del miércoles por la mañana. Desde ese momento el delantero oriundo de Vera trabaja en la recuperación y en hacer todo que se pueda para estar presente ante el ‘Dragón’. Las próximas horas y su evolución serán claves para determinar su presencia o no.

Atlético y Defensores de Belgrano jugarán uno de los encuentros del Reducido en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional. Será a partido único en nuestra ciudad y el elenco rafaelino cuenta con la ventaja deportiva de tener el empate a su favor.

De no estar Bieler, la principal alternativa que tiene el entrenador Ezequiel Medrán es la del rosarino Nazareno Fúnez.

Ante este panorama, a esta altura, y aún con varios días y entrenamientos de por medio, el probable equipo sería con Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna; Fúnez o Bieler.

El plantel profesional de Atlético volverá a trabajar esta mañana y lo hará en el estadio, donde sumará minutos de fútbol y Medrán irá perfilando el once titular que tiene en mente.