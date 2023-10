"Pipo" Gorosito se fue de Colón

Colón marcha anteúltimo en la tabla anual y está en zona de descenso. Tras perder 1-0 en Sarandí frente a Arsenal, que ya perdió la categoría, Néstor Gorosito renunció como entrenador del Sabalero y la decisión fue aceptada este jueves. De esta manera, el conjunto santafesino deberá afrontar las cuatro finales que le quedan con otro DT.

"La sensación es de tristeza. Los jugadores no querían que nos vayamos, pero a veces uno pasa a ser parte del problema. Pensé que no íbamos a perder puntos con Unión, Barracas y Arsenal", manifestó Pipo Gorosito tras su salida, al ser consultado por medios locales.

También reveló que no habló con el presidente del club, José Vignatti: "No importa si la decisión es de uno o de otro, venimos de una situación incómoda desde hace un tiempo a esta parte, y por ahí viene cualquiera que remueve un poquito y la cosa se soluciona".

"Hay una realidad que es que los resultados no acompañan y, cuando pasa así, el eslabón más chico es siempre el entrenador", completó.

En su ciclo, el entrenador sumó apenas 38 puntos en 33 partidos por torneo local. En Copa Argentina, llegó hasta 8vos de final, en los que cayó por penales frente a Talleres.

El apuntado para reemplazarlo es Israel Damonte. El ex mediocampista de Estudiantes ya habría acordado la parte deportiva y le falta llegar a un entendimiento económico con el presidente José Vignatti.

Colón, en zona de descenso con 39 puntos, tiene que enfrentar a Atlético Tucumán, Banfield, Talleres y Vélez de aquí al final del campeonato. Deberá cosechar como mínimo seis puntos para salvarse.