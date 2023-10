El Concejo y el DEM designaron a los veedores para una elección vecinal

El Concejo Municipal reprogramó al miércoles por la noche la habitual sesión ordinaria de los jueves por la mañana ante el paro de 24 horas que los trabajadores municipales realizaron ayer ante la falta de acuerdo por el aumento salarial para el mes de octubre que negocian el SEOM y 49 municipios y comunas de la región. Así, la jornada legislativa del miércoles estuvo sobrecargada por las dos sesiones del Concejo Joven -tal como se informó en la edición de ayer- y la ordinaria de los ediles de la ciudad.

En este marco, se aprobó de manera unánime la ordenanza que recibió despacho el día lunes en comisión referida al convenio suscripto entre la Municipalidad de Rafaela y la Secretaría de Transporte de Santa Fe en relación al servicio de transporte urbano eventual y gratuito durante los pasados días de votación 13 de agosto y 22 de octubre al llevarse a cabo las elecciones PASO.

En el considerando se lee “que el Ministerio de Transporte de la Nación asume el compromiso de brindar compensación conforme con el criterio de distribución y fuentes de información aplicados al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”. Como miembro informante, el concejal Martín Racca expresó que la ordenanza “significa ratificar el convenio entre el DEM y la Secretaría de Transporte de Santa Fe, el cual incluye prestar el servicio de transporte público los días de elecciones garantizando la accesibilidad de manera gratuita para muchas personas que lo utilizan para acercarse a los lugares de votación. Fue para los días 13 de agosto y 22 de octubre, y claramente no está el próximo balotaje, así que probablemente tengamos un nuevo proyecto de ordenanza para votar más adelante”.



DOS PROYECTOS SOBRE

TABLAS Y UNA ABSTENCIÓN

Uno de los proyectos ingresados y tratados en la misma sesión, fue el relacionado a los veedores (quienes controlan) para el acto eleccionario de la Comisión Vecinal del barrio N°42 que se llevará a cabo este domingo 29 de octubre a padrón abierto en las instalaciones de la escuela "Ángela Peralta Pino" ubicada en barrio Monseñor Zazpe, y de la cual participarán dos listas.

En el considerando se indica que “de acuerdo a la Ordenanza N.º 3.521 el Departamento Ejecutivo, con el acuerdo del Concejo Municipal, designará un veedor para el acto electoral cuando concurriese más de una lista, recayendo en funcionarios municipales, que cumplirán esa función". Asimismo, señala que "el Concejo Municipal, designará dos concejales para completar la nómina de funcionarios propuestos por el Departamento Ejecutivo Municipal, para ser afectados a la tarea de veedores desde la Comisión de Apoyo, Seguimiento y Evaluación del acto eleccionario".

De este modo, la ordenanza decreta en el artículo 1° como veedor titular al Dr. Sergio Beceyro -presta servicios en la Fiscalía- y como veedor suplente a la Dra. Corina Lombardo -integra el gabinete-. Por su parte, se designa a los secretarios de Gobierno y Participación, Jorge Muriel y jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo en representación del Departamento Ejecutivo en la Comisión de Apoyo, Seguimiento y Evaluación, y por parte del Concejo Municipal, representarán el presidente del Concejo, Germán Bottero y la concejal Valeria Soltermam (oficialismo y oposición).

Durante el tratamiento de la iniciativa, Soltermam expresó: “Fue este año, a fines de abril, que aprobábamos la conformación del barrio Nro. 42, la que generó gran revuelo a nivel nacional, porque en algún momento se habló de la posibilidad de que ese sector lleve el nombre del capitán de la Selección nacional Lionel Messi. Finalmente, los vecinos desmintieron esta versión que había comenzado a circular horas antes a la aprobación de esa ordenanza. En esta oportunidad, nos toca acompañar las elecciones vecinales, la primera vez en la historia de este barrio, y luego de este proceso electoral, sí van a poder elegir el nombre del barrio quienes hoy lo conforman. Hablamos de más de 130 familias, un barrio que comenzó a gestarse en el año 2019 con planes habitacionales del Estado, y que hoy, a pocas horas de los comicios tiene dos listas que se disputan esa comisión vecinal. Celebramos la participación de los vecinos muy activos, muy comprometidos con el barrio, con muchas ganas de que el sector crezca, de poder trabajar y reclamar en conjunto, y de seguir acercándole propuestas a este nuevo sector de la ciudad que se encuentra entre los barrios Virgen del Rosario y Monseñor Zazpe. Una gran alegría también poder acompañar desde aquí esta movida que han realizado los vecinos que coincide con los 40 años de democracia de nuestro país”.

El otro proyecto es el que modifica la ordenanza del Presupuesto 2023 en sus artículos 6°, 7° y deroga el artículo 9°, otorgando al DEM el permiso de modificar las cifras presupuestarias, siempre y cuando el Concejo Municipal esté informado. En su considerando se lee: “Que los índices de precios medidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), tanto mayoristas como minoristas, en los tres trimestres transcurridos del ejercicio, han superado largamente los aumentos previstos al momento de enviarse el proyecto de Presupuesto 2023”; “que no se prevé que dichos aumentos inflacionarios bajen significativamente en lo que resta para terminar el ejercicio 2023”; y “que los aumentos mencionados, además de modificar los valores nominales de los costos, provocan que los proveedores trabajen en un ambiente de incertidumbre que hace que los precios varíen significativamente e incluso suspendan la provisión de bienes o servicios hasta tener mayor estabilidad”.

Con estas modificaciones, el artículo 6° queda redactado así: “Cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 6.000. 000 de cada una de las Secretarías y Subsecretarías se excedan más de un 20% en las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo podrá modificar las correspondientes cifras presupuestadas, compensándolas con otras partidas de las mismas o diferentes Secretarías y Subsecretarías, con otras transferencias o erogaciones de capital, o con los correspondientes mayores recursos percibidos. Estas modificaciones deberán fundamentarse e informarse al Concejo con la Ejecución Presupuestaria mensual".

Como miembro informante, el concejal Juan Senn lo defendió así: “Esto también se trató en la Mesa de Transición, ya con que la situación económica a partir del incremento de los precios y de los ajustes salariales que se vienen dando, es muy difícil poder cumplir a término con esos compromisos. Lo que se solicita es la modificación del artículo 6° para que sea el DEM quien pueda modificar esas asignaciones presupuestarias, pero el Concejo seguirá siendo informado de cada una de esos movimientos. Es muy importante tener en cuenta esto para el presupuesto 2024 de la próxima administración, entendiendo que la situación económica no mejora mes a mes y en todo caso se necesite actualizar”.

En el momento de la votación, el proyecto recibió siete votos positivos y una abstención, la del concejal del Ceferino Mondino (JxC), argumentando que, por haber ingresado a último momento -e informado a través del grupo de wp de los concejales-, no pudo analizarlo como corresponde. “Aunque la economía apremie, debemos tratarlo por los canales que corresponden y con la seriedad que se merece el tema, así que en virtud de no haber tenido tiempo de analizarlo, y dado que la sesión se adelantó por una cuestión de fuerza mayor, es lo que solicito Señor presidente, que todos estos temas entren en tiempo y forma y nos den a los concejales la oportunidad de analizarlos, pensarlos y consensuarlos”, expresó antes de informar su decisión de abstenerse de votar.

En tanto, estuvo ausente Brenda Vimo, la concejal oficialista que dejará la banca el martes próximo, por lo que ya no participará de sesiones legislativas.



INTERVENCIONES EN

EL CANAL NORTE

También se aprobó la minuta de comunicación que impulsó el concejal del Frente Progresista Lisandro Mársico, la que solicita al DEM diferentes acciones dada la alta contaminación que presenta el Canal Norte de la ciudad situado sobre calle Santiago del Estero, entre las arterias Aconcagua y Joaquín V. González de nuestra ciudad.

“Presenta un estado grave de contaminación tanto por basura sólida urbana como por efluentes cloacales”, se lee en los fundamentos, y se solicita colocar señalética, disposición de contenedores en la ribera del canal, mayores controles y presencia de la GUR, y forestación a lo largo del canal que actúe como barrera verde, y aumento de la misma en la zona de ribera.