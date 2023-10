El Jardín del barrio Güemes celebró su 25º aniversario

El Jardín de infantes Nº 219 “Dr. Eduardo D´Agostino”, ubicado en calle Zaballa al 1696 del barrio Güemes cumplió su 25º aniversario, renovando su compromiso y dedicación con la educación y el cuidado de niños del sector. Los festejos tuvieron lugar este miércoles frente a las instalaciones del establecimiento, cuya directora es Silvia López, y contaron con la presencia del intendente Luis Castellano; de la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, del delegado de Región III de Educación, Gerardo Cardoni; de representantes del Cuerpo de Supervisores de Región III y de la Comisión Vecinal del barrio Güemes; de integrantes del Centro y Museo de Ex combatientes en Malvinas; de familiares del doctor Eduardo D'Agostino; de representantes de la empresa Limansky cuya planta industrial se encuentra en el sector; integrantes y ex integrantes de la Asociación Cooperadora del Jardín.

El Intendente hizo uso de la palabra y se dirigió a todos los concurrentes expresando: “Hace 25 años, en este mismo lugar, en un terreno que la Municipalidad donaba, se juntaron vecinos y vecinas del barrio, porque había una necesidad. Muchos niños, hijos de mamás y papás jóvenes que trabajaban en algunas empresas del barrio, sobre todo en la empresa Limansky, necesitaban encontrar un lugar cercano para dejar a sus chicos. En ese momento yo era Secretario de Integración Comunitaria y, de a poquito, se empezaron a construir algunas aulas, y después fue la Provincia la que tomó definitivamente el jardín en sus manos. Así fue creciendo, se fueron ampliando la cantidad de niños y niñas que venían, se fue ampliando la cantidad de docentes, de papás y mamás que colaboraban, más las empresas que ayudaron”.



EL VALOR DEL

CAMINO RECORRIDO

“Las cosas tienen una trayectoria, tienen un pasado, tienen un presente, y también tienen un futuro que es siempre está basado en el esfuerzo común de mucha gente, a quienes quiero hoy reconocer, gente que trabajó, a todo el equipo que hoy trabaja, y también a los que en el futuro van a trabajar, porque recién hablábamos con la secretaria de Educación y me contaba que hay un hermoso proyecto que el jardín tiene en un terreno lindero a lo que es la escuela técnica del barrio Malvinas, que va a permitir que los chicos no solamente tengan aulas, sino un gran patio cosa que hoy necesitan. Así que celebremos por ese pasado recorrido, por este hermoso presente, por estos 25 años, y por el futuro maravilloso que le espera a este jardín y a estos barrios”, resaltó Luis Castellano.

Acto seguido y en la continuidad del acto, Silvia López, la directora del establecimiento educativo contó que “hace seis años, de estos veinticinco, que estoy como directora de esta institución, salí de una salita de nivel inicial en la Escuela Gabriela Mistral y me vine como directora y la verdad que fue un año difícil, pero todo se fue simplificando gracias a mis compañeras, a las supervisoras que me fueron acompañando, a mis docentes, que son unas genias y que valoro tanto. No quiero olvidarme de destacar a la gente que integra a las familias de nuestra comunidad educativa, esas familias que siempre están apoyándonos y que siempre nos están marcándonos para ver si el rumbo está bien o está mal, a las que nos hacen crecer, a la gente de la vecinal que también está con nosotros, a cada uno de mis chiquitos, que son la energía de cada día, a mis amistades, a mi familia”.

“Este jardín creció y mucho gracias a la ayuda que recibimos siempre de la Municipalidad por el FAE, donde cada vez que pedimos algo que el jardín necesitaba, ahí estaba el FAE presente”, resaltó su directora.