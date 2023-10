Rafaela palpita la gran fiesta del TC

Por Víctor Hugo Fux



Con el ingreso de los equipos al sector de boxes, se empezó a recorrer ayer el último tramo de una vigilia que para los más fanáticos tuvo su anticipo hace varios días, cuando los primeros adelantados se instalaron en cercanías del autódromo "Ciudad de Rafaela".

Una imagen, como la que acompaña este anuncio, vale más que 1.000 palabras. La definición, está clara, se aplica con frecuencia cuando se presentan estos fenómenos, que por más reiterados que sean, nunca dejan de sorprender.

En cada visita que realiza el Turismo Carretera al mítico escenario rafaelino, el panorama refleja con absoluta claridad el enorme poder de convocatoria que distingue a la expresión más popular del deporte motor en nuestro país.

Una expectativa que se potencia este fin de semana, porque se estará disputando nada menos que la tercera fecha de la "Copa de Oro" -y la misma instancia del TC Pista por su "Copa de Plata"- en la que se constituye, paralelamente, en la segunda presentación de esas categorías en el trazado local, que recibió esta temporada a la séptima fecha de la Etapa Regular.

No es un dato menor que la ACTC le haya otorgado una nueva carrera al Club Atlético. Son varias las razones que justifican la decisión que adoptó la entidad fiscalizadora.

Puntualmente, existen motivos deportivos y económicos para que, luego de la anterior visita, se vuelva a correr, apenas cuatro meses y medio después.

En aquella oportunidad, el 11 de junio, las dos finales, ganadas por Santiago Mangoni (Chevrolet) en Turismo Carretera y Agustín Martínez (TC Pista), en carreras que no demandaron el ingreso del auto de seguridad.

Es un fundamento más que contundente para que el espectáculo se pueda garantizar, favorecido por las características del trazado.

Respecto del segundo argumento, ya quedó expuesto en el desarrollo de la nota, como para no abundar sobre el particular.

Finalmente, a modo de balance preliminar, vale la pena destacar que esta fecha podría llegar a provocar un quiebre en la recta final de un campeonato que sin duda, luego de Rafaela, ya perfilará, con mayor nitidez, a un selecto grupo de aspirantes a una corona que seguirá buscando a su nuevo dueño hasta que El Villicum de San Juan le baje el telón a este apasionante 2023.

La acción empezará mañana con entrenamientos y clasificaciones para las dos categorías y las series para la telonera, mientras que el domingo se llevarán a cabo las tres series del TC y en el cierre de la jornada las finales del "Gran Premio RUS Agro".