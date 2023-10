Con Rubiolo titular, Los Pumas por el bronce

Los Pumas se enfrentarán con Inglaterra este viernes a las 16 (hora argentina) en el Stade de France de París, en el partido por el tercer puesto del Mundial de Rugby, en el que buscarán su segunda medalla del bronce de la historia luego de la histórica que obtuvieron en el 2007. En el quince que irá por ese trascendente logro estará el rafaelino Pedro Rubiolo, mientras que el otro jugador surgido del CRAR que integra la lista mundialista, Mayco Vivas, no fue convocado entre los 23 protagonistas pero estará apoyando desde fuera del campo.

El equipo argentino llega a este duelo con el antecedente de haberse enfrentado a los ingleses por la fase de grupos en lo que fue un sólido triunfo del equipo europeo por 27-10, que incluso contó con un hombre de menos durante casi todo el partido por la expulsión de Tom Curry.

Ahora corrió mucha agua debajo del puente y Los Pumas mejoraron su producción con respecto a lo que fue su debut en esta Copa del Mundo y esperan poder complicarle la tarde a un Inglaterra que por historia y nivel de juego es candidato a subirse al tercer escalón del podio en este Mundial. El partido tendrá televisación en vivo de la TV pública y de ESPN.

Los Pumas llegarán a esta cita luego de haber sido goleados por 44-6 ante Nueva Zelanda en las semifinales, mientras que Inglaterra cayó por la mínima (15-16) frente a Sudáfrica, por lo que esta es un oportunidad de recuperación para ambos y para intentar terminar el Mundial de la mejor manera.

El entrenador Michael Cheika, que podría tener su último partido al frente de Los Pumas teniendo en cuenta que su contrato expira tras el Mundial: realizó tres cambios en la formación inicial: Pedro Rubiolo ingresó por Tomás Lavanini, Tomás Cubelli por Gonzalo Bertranou y Jerónimo de la Fuente por Santiago Chocobares.

La Formación de Los Pumas: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya, 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18. Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez, 23- Matías Moroni.

La formación de Inglaterra: 1- Ellis Genge, 2- Theo Dan, 3- Will Stuart, 4- Maro Itoje, 5- Ollie Chessum, 6- Tom Curry, 7- Sam Underhill, 8- Ben Earl, 9- Ben Youngs, 10- Owen Farrell, 11- Henry Arundell, 12- Manu Tuilagi, 13- Joe Marchant, 14- Freddie Steward, 15- Marcus Smith.

Suplentes: 16- Jamie George, 17- Bevan Rodd, 18- Dan Cole, 19- David Ribbans, 20- Lewis Ludlam, 21- Danny Care, 22- George Ford, 23- Ollie Lawrence.

Cancha: Stade de France. Árbitro: Angus Gardner (Australia).



ACCIDENTE CON SUERTE

El tercera línea de Los Pumas Facundo Isa quedó enganchado en una máquina de scrum en un entrenamiento y casi sufrió una lesión en una de sus piernas, que lo pudo haber dejado afuera del encuentro por el tercer puesto de este viernes. "Casi me rompo todo", aseguró Isa una vez pudo zafarse de la máquina y se reunió con sus compañeros de equipo en la práctica.

A pesar de este incidente que no pasó a mayores, Facundo Isa será titular este viernes ante Inglaterra. Quien si podría quedarse fuera de los 15 iniciales, es el segunda línea Guido Petti, que terminó con hielo en su rodilla derecha.