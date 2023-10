Matías Audino buscará el bicampeonato en el Power

El actual campeón intentará revalidar el título esta noche en la penúltima fecha del Midgets Show and Power, en una fecha que tendrá una carrera especial, con pilotos invitados, en el Mini Power Escuela de Pilotos.

Luego de haber festejado su primer título en la temporada anterior, Matías Audino intentará quedarse esta noche con el bicampeonato en la categoría Midgets Show and Power, en oportunidad de disputarse la penúltima fecha del Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi".

Esa programación se desarrollará en el circuito permanente "Atilio Carinelli (h)" de la localidad de San Antonio - Castellanos y el piloto de la localidad de Villa San José e integrante del equipo Imoberdorf Competición estará ante la gran chance matemática de revalidar la corona.

El actual número 1 viene teniendo un año excepcional, con reiteración de triunfos que le permitieron establecer una clara diferencia.

Pero la atención no solamente estará centralizada en lo que pueda ofrecer hoy la divisional superior, sino también en la carrera especial, con la participación de pilotos invitados del Mini Power Escuela de Pilotos, categoría en la que pudo acumular una buena ventaja el sunchalense Gaspar Fler.

El cronograma establece para hoy los siguientes horarios: a las 12:00 apertura del predio; de 18:00 a 20:00 recepción de inscripciones y a continuación entrenamientos, pruebas de clasificación, series, semifinales y finales.

Estas son las principales ubicaciones de los campeonatos:

Midgets Show and Power: Matías Audino 356 puntos; Cristian Mattioli 291; Angel Gaggi 285; Gastón Viano 280 y Adrián Bonafede 261.

Mini Power Escuela de Pilotos: Gaspar Fler 342 puntos; Benjamín Bottazzi 298; Saimon Cuenca 279; Felipe Massuero 277 y Thiago Bottazzi 261.