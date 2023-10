Eventos y funciones en el Cine Belgrano

Desde el domingo 29 hasta el martes 31 de octubre se podrá ver "Lennons" y "No me rompan" con un valor de $ 400. Hoy, viernes 27, el grupo musical La Bolada realizará un recital para celebrar sus diez años de trayectoria. El sábado 28, Juan Carlos Pandolfi ofrecerá un homenaje a Sergio Denis.

El Cine Belgrano renueva su cartelera que, en esta ocasión, podrá verse desde el domingo 29 de octubre hasta el martes 31 de octubre. Esto se debe a dos eventos que tendrán lugar hoy, viernes 27, y sábado 28.

En primer lugar, hoy a las 21:00 el grupo musical "La Bolada" realizará un recital para celebrar una década de trayectoria. Va a ser una fiesta junto a músicos y bailarines invitados. En este sentido, cabe mencionar la presencia de Macarena Vera y Mateo Actis, músicos rafaelinos. Cabe destacar que esta propuesta es con entrada libre y gratuita.

La Bolada inició su recorrido artístico durante el año 2013. Su repertorio está compuesto principalmente por música popular folclórica argentina y latinoamericana, con matices de otras especies musicales. Su sonido fue construyéndose y con la incorporación de los distintos timbres ha conseguido un estilo muy particular. Como parte importante de su repertorio se suman canciones propias con música y letra realizada por miembros de la banda.

En segundo lugar, el sábado 28 a las 20:00, se llevará adelante un tributo al gran Sergio Denis, de la mano de Juan Carlos Pandolfi, mejor conocido como el "Giancarlo de Rafaela".

Este show también es con entrada libre y gratuita. Solo se pide que el público colabore con un alimento no perecedero que va a ser donado a la Asociación Civil Iniciativa Solidaria. "Va a ser todo un desafío, esperamos que la gente nos acompañe. Es un espectáculo donde va a haber músicos en vivo, dieciocho chicas que van a bailar con trajes de época, vamos a trabajar con pantalla gigante para interactuar con Sergio Denis en una canción. Me van acompañar músicos muy importantes de Rafaela. Están puestas las fuerzas y las ganas", comentó Juan Carlos para LA OPINIÓN.



ESTRENO DE LENNONS

La cartelera del Cine Belgrano se renovó por completo. La comunidad podrá disfrutar de Lennons, una comedia dirigida por José María Cicala y protagonizada por Gastón Pauls, Betiana Blum, Luciano Cáceres y Luis Machín.

La sinopsis dice lo siguiente: "1980. Canelón, un excéntrico buscavidas, convence al famoso productor discográfico Jacobo Cohen, de financiar un show de Lennon en Argentina, argumentando ser íntimo amigo del artista. Para eso necesita a Norberto, quién luce igual a John Lennon. Pese a la negativa de Norberto, Canelón logra que acepte alegando que el show será a beneficio del orfanato donde ambos crecieron. Paralelamente Vanucchi, conductor de TV y fanático de Lennon, descubre el engaño y planea desenmascararlo".

Se podrá ver desde este domingo hasta el martes a las 19:00 con un valor de $400. Es apta para mayores de 13 años.



NO ME ROMPAN

Esta comedia dirigida por Azul Lombardia y protagonizada por Carla Peterson, Julieta Díaz, Esteban Lamothe, Nancy Dupláa tiene una duración de 94 minutos.

La sinopsis dice: "Dos mujeres a punto de explotar, luego de conocerse en un grupo de manejo de ira, terminarán trabajando juntas para enfrentar y desenmascarar a un cirujano que promete la belleza eterna, en un plan repleto de enredos y situaciones hilarantes".

Esta película se podrá ver desde el domingo hasta el martes a las 21:00 con un valor de $ 400. Es apta para mayores de 13 años.