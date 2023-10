Hockey: vienen las semifinales Absolutas

Este domingo, en la cancha de Sarmiento de Humboldt, se disputarán las semifinales por el Absoluto de primera división de la Zona Rafaela A1 de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. En la oportunidad, la programación se dispuso de la siguiente manera:

Intermedia: 13:00 CRAR vs 9 de Julio de Rafaela y 14:15 9 de Julio de Morteros vs Sarmiento de Humboldt.

Mayores: 15:30 CRAR vs 9 de Julio de Rafaela y 17:00 9 de Julio de Morteros vs Sportivo Norte de Rafaela.

Existe ventaja deportiva para aquellos equipos que lograron la clasificación los Torneos Apertura de cada categoría la cual consiste de que en caso de empate pasan a la final los equipos antes mencionados.



INFERIORES

El sábado 28 en las instalaciones del CRAR se disputarán los partidos correspondientes a las semifinales de la temporada 2023 de las categorías Sub12, Sub 14 y Sub16 Damas de la región Rafaela, según el orden de clasificación resultante de los Torneos Clausura y Apertura de la FOSH.

Los horarios de los partidos serán: Sub 14 10:00 Charabones vs Sarmiento de Humboldt y 11:15 9 de Julio de Rafaela vs CRAR; Sub 16 12:30 Charabones vs Sarmiento de Humboldt y 13:45 CRAR vs 9 de Julio de Rafaela. Sub12: 15:00 9 de Julio de Rafaela vs Deportivo Libertad y 16:00 CRAR vs Charabones.