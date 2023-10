Nicolás Blanco se presenta en Estudiantes frente a Maciel

El púgil rafaelino Nicolás Blanco será protagonista de la pelea estelar del festival de boxeo profesional a realizarse este viernes 27 de octubre en el Club Estudiantes de nuestra ciudad. La misma será complementada con diez contiendas amateurs entre púgiles del gimnasio Los Angeles Blanco, organizador, y de la región.

Nicolás (9-1-0) viene de combatir en Montecarlo el 23 de septiembre pasado, donde perdió el invicto rentado en la contienda frente al francés Sofiane Oumiha, por nocaut técnico en el sexto asalto, donde estuvo en juego el título Intercontinental ligero AMB. En esta oportunidad se medirá ante el chaqueño -radicado en José León Suárez, Buenos Aires- Marcelo Maciel (2-6-1), a 6 rounds en la categoría super ligero.

En la sede de la Escuela de Los Angeles Blanco, Daniel Blanco y los protagonistas centrales de la velada realizaron una conferencia de prensa posterior al pesaje. "Nico" se mostró confiado señalando que "venimos de una muy buena experiencia peleando en Europa, pero eso ya quedó atrás y ahora estamos enfocados en esta pelea. Enfrentamos a un rival duro, que vendrá a hacer su pelea, y sé que si consigo la victoria se van a volver a abrir puertas importantes a futuro".

Su padre y promotor, Daniel, destacó que "la organización del festival implica un esfuerzo muy grande, ya que no es lo mismo hacerlo a nivel profesional que amateur, puesto que las exigencias son mayores, pero afortunadamente la venta de entradas viene muy bien y eso nos da un aliciente importante".

En el pesaje, supervisado por Silvio Alassia, fiscal de la Asoc. Santafesina designado, los púgiles dieron correctamente el peso para la categoría. En el caso de Blanco fueron 63 kg. y Maciel 61.500.



TODO EL PROGRAMA

La velada dará comienzo a las 21.30 y este es el programa de combates: Primera pelea: Lucas Sotelo (Los Angeles Blanco) vs. Leonardo Escobar (Santa Fe).

Segunda pelea: Brian Ruiz (Los Angeles Blanco) vs. Javier Ojeda (Santa Fe).

Tercera pelea: Brian Rosas (Los Angeles Blanco) vs. Danilo Simino (Santa Fe).

Cuarta pelea: Micaela Peralta (Los Angeles Blanco) vs. Analía Bordón (Coronda).

Quinta pelea: Hugo Giles (Los Angeles Blanco) vs. Joaquín Caloso (Rafaela).

Sexta pelea: Lautaro Toledo (Los Angeles Blanco) vs. Tomás Walker (Sunchales).

Séptima pelea: Alejandro Cena (Los Angeles Blanco) vs. rival a confirmar.

Octava pelea: Maira Sánchez (Los Angeles Blanco) vs. Jesica Aguilar (San Justo).

Novena pelea: Patricio Coronel (Los Angeles Blanco) vs. Jorge Uptrun (Sunchales).

Décima pelea: Nicolás Morlachi (Los Angeles Blanco) vs. Facundo Godoy (San Guillermo).

Fondo profesional (6 rounds): Nicolás Blanco vs. Marcelo Maciel.