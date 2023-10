Concejo: distinciones y reconocimientos varios

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como estaba previsto ayer, volvió a sesionar el Concejo Municipal, encuentro que fue iniciado con el izamiento del Pabellón Nacional, tarea que en esta oportunidad le correspondió a Agustín Boutet, alumno de 5º año de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 "Benjamín Matienzo" que obtuviera medalla de plata en las recientes Olimpíadas Panamericanas.

Tras esta tarea la titular del cuerpo, Carolina Giusti, enfatizó que buscando hacer parte del Cuerpo a distintos ciudadanos y resaltando los trabajos de estudiantes y sus docentes, es que invitan a distintos miembros de la ciudadanía al recinto, en el caso especial de Agustín recordó que el próximo 3, acompañado por su docente, Giorgina Colautti intervendrá en las Olimpíadas Nacionales de Química que se disputarán en Villa Giardino. También, con satisfacción por lo que se logra en el interior profundo, resaltó que días atrás, Agustín compitió en Buenos Aires, junto a otros estudiantes y era el único del interior profundo del país.

Se hizo un cuarto intermedio y le fueron entregados presentes a él y al director del establecimiento, Gerardo Werger.

Al retomarse el encuentro fue aprobada el acta de la sesión anterior y luego fue desarrollado el Orden informe de presidencia.

Se modificó luego el orden del día para dar tratamiento a un proyecto Declaración elaborado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Santiago Dobler y Horacio Bertoglio. Asunto: Declara de Interés Comunitario el trabajo colaborativo y comprometido de “HACER, Espacio para emprender”, en su cuarto aniversario.

La fundamentación del proyecto fue efectuado por Andrea Ochat y se pasó a un cuarto intermedio para entregar obsequios a los representantes de la institución.

Al retomarse la sesión Horacio Bertoglio hizo uso del segmento destinado a manifestaciones y relató que el Municipio al elevar diversas gestiones ante la Provincia debe atender cuestiones básicas, y relató que una gestión realizada el día miércoles fue rechazada porque, de tres elementos básicos que deben presentarse, en la oportunidad faltaron dos.

Cuestionó la falta de pericia para concretar trámites que habitualmente se hacen todos los años, enfatizó que no podemos seguir así.

Carolina Giusti en ese mismo segmento y hablando en nombre del cuerpo expresó el acompañamiento a la familia de Remo Delbino, fallecido tras un ataque durante un hecho delictivo.

Continuando con el Orden del Día tuvo ingreso una nota oficial remitida por el Ejecutivo

Exponen consideraciones referidas a las rendiciones ante el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado de la provincia.

en la nota de referencia , que fue leída por secretaría se hace saber que efectuaron la notificación del avance de la totalidad de las presentaciones, ofrecidas dentro del plazo estipulado, recuerda la presencia de funcionarios en el Concejo y se señala que considerada innecesaria la asistencia del Intendente.

Se hace saber que varias presentaciones fueron aceptadas y unas pocas observadas.

Tras la lectura tomó la palabra Carolina Giusti que consideró que es un poco más de lo mismo, ya que se utiliza terminología imprecisa y no se ofrecen datos concretos.

También resaltó que nunca se dio que en una reunión de comisión se contase con la presencia del Intendente y el Subsecretario.

Enfatizó que nunca acordaron un plazo de 45 días, no hubo un acuerdo formal y reiteró lo afirmado en otras ocasiones en cuanto a que no tienen constancia que se exima al Municipio de la devolución de esos aportes reclamados oportunamente, puntualizó que hace ocho años que no se rinde cuentas como corresponde, "me parece irresponsable". Más adelante señaló que tergiversan la cronología de los hechos, reconoció que hubo una charla con el Intendente- como lo dice la nota- en la que lo convocó a concurrir al recinto, pero el mandatario le hizo saber que concurriría un funcionario.

Santiago Dobler hizo uso de la palabra apoyando lo expresado por Giusti.

La nota fue girada a comisión.



Despachos de Comisión

Fue aprobada una Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal

Afecta bienes de dominio privado al dominio público municipal con destino a calle pública.

El encuentro deliberativo prosiguió con el tratamiento de diversos temas los que, en función del espacio no podemos incluir.