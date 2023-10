River goleó al Rojo

River no le dio chances a Independiente y le asestó su primera derrota dura de la era de Carlos Tevez al vencerlo por 3-0 en el Monumental y arrebatarle la cima de la Zona A en la fecha 10 de la Copa de la Liga.

Una buena porción del primer tiempo dedicaron ambos equipos a estudiarse y respetarse de más, hasta que pasando la mitad de la etapa se decidieron a atacar los últimos metros. Esequiel Barco le dio trabajo primero a Rodrigo Rey y después Matías Giménez respondió con un cabezazo por arriba. Miguel Borja fue más allá con un tiro en el poste y, a los 36 a Paulo Díaz también lo frustró el palo, pero esta vez estaba Borja para cobrarse el rebote y marcar el primero. Antes del descanso, Federico Mancuello mostró que el Rojo seguía vivo con un tiro libre apenas desviado.



El complemento fue terreno fértil para que el anfitrión desplegara su supremacía ante un rival sin reacción. Borja recibió un centro desde la derecha de Santiago Simón que empujó al segundo, y los del Apache también pegaron un tiro en el ángulo, ejecutado por Giménez. Pero con el correr de los minutos se acentuó aún más el funcionamiento local, y Rey debió actuar dos veces ante el peligroso ingresado Facundo Colidio. En ese contexto, no sorprendió que llegara el tercero a los 38, con otro ingresado afilado, Pablo Solari, enfrentando al arquero por derecha y batiéndolo con un tiro que llegó a desviar pero no a cambiar su destino de red.



No hubo más emociones en una noche perfecta para el conjunto de Martín Demichelis, que ya lleva siete partidos invicto y le corta el suyo de nueve al Rojo de Tevez. Buen espaldarazo para mostrar las cartas de candidato.