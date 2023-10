Dos triunfos y un empate para los pibes de la Crema

El martes por la mañana, en el predio "Tito" Bartomioli, se completó la séptima fecha de la Segunda Fase del Torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional.

Las categorías Menores de Atlético recibieron a Talleres de Remedios de Escalada, encuentros que habían sido postergados en su momento por imposibilidad de la visita de viajar a Rafaela.

La jornada fue altamente positiva con dos victorias y una igualdad, por lo que en la general ante los rojiblancos fueron cinco triunfos y un empate.



- Séptima División: Atlético 1 (Bruno Gualdoni) vs. Talleres 0.

- Octava División: Atlético 1 (Nicolás Wabeke) vs. Talleres 1

- Novena División: Atlético 3 (Yutiel Lizarraga, Santiago Di Nono y Juan Córdoba) vs. Talleres 1.