Alarma en la ‘Crema’: Bieler no pudo terminar la práctica

Atlético de Rafaela sigue adelante con su puesta a punto de cara al encuentro del próximo lunes ante Defensores de Belgrano, por los octavos de final de la Primera Nacional, en busca del ascenso a la Liga Profesional. Lo que venía siendo una semana normal, en la mañana de ayer el campamento celeste sumó una gran preocupación: Claudio Bieler no pudo terminar la práctica y es duda para el juego ante el ‘Dragón’.



El goleador de la ‘Crema’ tuvo que abandonar el entrenamiento producto de un golpe en su rodilla izquierda. Tras dicha lesión, el delantero estuvo con hielo en la zona afectada y rápidamente inició trabajos de kinesiología. Ahora, será cuestión de esperar su evolución para saber si llega en condiciones o no para el trascendental encuentro del próximo lunes a las 21.30hs en el Monumental.



Si bien restan conocer los resultados de los estudios médicos, lo del goleador histórico albiceleste podría ser una distensión ligamentaria, lesión que con los tiempos de recuperación que tiene lo podría dejar afuera del juego de octavos.



La semana pasada la preocupación para Ezequiel Medrán y su cuerpo técnico pasó por el estado de Facundo Soloa, también con un golpe en su rodilla. El Colo ya aparece recuperado y no tendría inconvenientes para poder estar; mientras que Nicolás Delgadillo se recupera de un desgarro sufrido en el juego ante Chacarita.



Vale recordar que Atlético y el ‘Dragón’ jugarán en Alberdi, a partido único, y con ventaja deportiva para el conjunto rafaelino, en caso de empate avanzará a semifinales. El árbitro del juego será Juan Pafundi.