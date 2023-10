Con diferentes matices, las entidades lecheras prenden las alarmas

Desde la MEPROLSAFE salieron con una carta dirigida al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, a quien se dirigen como el “posible futuro presidente de la Nación”, describiendo la desesperante situación de los tambos santafesinos.

“Los tambos de todo el país estamos en quebranto empresario y al borde de la desesperación. Se cierran tambos todos los días. ¡No resistimos más!”, comienza diciendo la entidad que preside Roberto Perracino.

“Se venden a faena “vacas útiles” para subsistir y alimentar al resto del rodeo. Ya no hay “escala” de producción, sobre todo de los productores que alquilan -60%- y compiten con la soja”, agrega el comunicado. “En muchos lugares subsiste la intensa sequía y, donde llovió, son 60-90 días de recuperación” de pasturas o maíces.

“Los valores del maíz y de la soja hacen insostenible los sistemas productivos. Las medidas gubernamentales del “Dólar Soja y/o Agro” agravan esta circunstancia por su impacto negativo en costos de alquileres y alimentación del ganado”, sostiene la MEPROLSAFE, al tiempo que afirman que “las empresas que industrializan están en situación similar: Mercado interno con disminución del consumo y precios que no acompañan la inflación; y Mercado externo con precios bajos”.

En la carta, advierten que “las medidas tomadas por el gobierno nacional (Impulso tambero y eliminación transitoria de los derechos de exportación) ayudaron, pero no alcanzaron”.

Y enfatizan con mayúsculas y signos de exclamación: “¡en los próximos días entraremos en un callejón sin salida! ¡la producción va a caer estrepitosamente y se va a poner en riesgo el abastecimiento de leche cruda!”

En consecuencia, “le solicitamos Sr. ministro y candidato presidencial, los siguientes puntos: Que nos reciba en audiencia sectorial con carácter urgente; que juntos podamos encontrar las medidas necesarias para comenzar a salir de esta situación y contrarrestar el quebranto en el que se encuentran todos los tambos del país”. Y finalizan diciendo: “¡ya no hay más tiempo!”



LA LECHERÍA SIN ALIMENTACIÓN NO ES POSIBLE

Desde la Confederación de Rurales de Buenos Aires, emitieron un comunicado similar en su contenido de alarma: “En medio de todos los problemas que atraviesa la economía argentina y en este caso particular la lechería, los productores tamberos recibieron la noticia desde las empresas proveedoras de alimento y subproductos (en su mayoría son grandes exportadoras) que solo venderían con condición de pago a 60 días con tipo de cambio abierto y sin ampliar el monto crédito otorgado al productor”. Como consecuencia, “en el término de 20 días los productores lecheros se quedan sin posibilidades de abastecerse mínimamente para mantener la producción”, dicen los ruralistas adheridos a CRA.

“A la crisis terminal de la lechería, se suman los acuerdos de diferentes tipos de cambio, congelamientos de precios, entre gobierno y grandes empresas que ha ido llevando al sector lechero hacia el quebranto, dejando directamente sin poder alimentar las vacas, y no es necesario explicar demasiado que sin comida no hay producción”.