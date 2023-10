A favor y en contra del acuerdo del PRO y LLA

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La decisión de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio y presidenta en uso de la licencia del PRO, Patricia Bullrich, de apoyar a Javier Milei (La Libertad Avanza) en el balotaje contra Sergio Massa (Unión por la Patria) motorizó el pronunciamiento de dirigentes del partido amarillo.

Bullrich desligó la posición que adoptó el PRO al resto de los integrantes que componen a la coalición opositora: "No venimos en representación de nuestros partidos, sino de haber tenido el apoyo de nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos que nos acompañaron".

En este contexto, dirigentes y referentes del PRO comenzaron a dejar sus posturas para el próximo 19 de noviembre, y se reflota la dicotomía "halcones vs. palomas".

Además, de Bullrich y Petri, el primero en pronunciarse fue el ex ministro de Energía Javier Iguacel, quien integra la lista de halcones del PRO desde su inicio, cuando Bullrich y Mauricio Macri coqueteaban con Milei a mediados del año pasado.

Según argumentó en la red social X, "no es tiempo para tibios" porque lo que está en juego en la Argentina es "libertad o delincuencia".

"Demos una oportunidad a combinar liberalismo con honestidad en el poder. El otro modelo hace decenas de años que lo sufrimos y ya sabemos cómo termina. Inflación, pobreza y pérdida de libertad. Massa es más kirchnerismo", exhortó.

En tanto, el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, anticipó su "posición personal" favorable a apoyar al libertario. "En estas alternativas que hay, voy a acompañar a Javier (Milei)", afirmó el dirigente en declaraciones televisivas.

"Durante ocho años me la pasé combatiendo al kirchnerismo junto a todo mi espacio. Nos apedrearon el Congreso, nos inventaron un desaparecido, prendieron fuego la legislatura de Jujuy, nos armaron causas a todos nosotros. No hay ninguna posibilidad de que los acompañemos", argumentó Wolff.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, apostó por la neutralidad. Lo expresó durante una conferencia de prensa en la sede del Gobierno de la Ciudad.

"Yo no le voy a decir a nadie entre votar al kirchnerismo o un salto al vacío. Yo le quiero pedir perdón a los argentinos por no dar una opción que esté a la altura", reflexionó el ex candidato presidencial de Juntos por el Cambio.

La diputada nacional del PRO y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que se mantendrá neutral respecto al balotaje entre Massa y Milei.

"Siempre trabajé por el PRO y por Juntos por el Cambio, porque creo en nuestros valores, en nuestros equipos y en nuestro proyecto de país. Por eso decidimos, en una reunión del PRO, que cada dirigente se exprese libremente", aseguró Vidal.