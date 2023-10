Patricia Bullrich confirmó que apoyará a Javier Milei

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La titular del PRO, Patricia Bullrich, oficializó ayer su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Mieli, en el balotaje frente al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, y subrayó que debido a "la urgencia del momento no se puede ser neutral".

"La urgencia nos interpela a no ser neutrales", argumentó la ex postulante presidencial de Juntos por el Cambio, al tiempo que aclaró que no se debe "iniciar otro ciclo kirchnerista con Massa".

Bullrich, en conferencia de prensa junto a ex compañero de fórmula, el radical Luis Petri, remarcó que ambos hablaban en nombre propio y no en representación de sus respectivos partidos.

"Un triunfo de Massa sería la continuidad del peor Gobierno de la historia", señaló.

Respecto del apoyo al candidato libertario, admitió: "Con Milei tenemos diferencias, no las ocultamos, pero nos encontramos ante el dilema del cambio o continuación mafiosa y queremos terminar con la vergüenza del presente".

"La mayoría de los argentinos eligió un cambio y no negociamos el cambio. No los vamos a abandonar, siempre los vamos a defender", subrayó.

También hizo mención a la reunión que mantuvo el martes con el libertario y el expresidente Mauricio Macri, que generó tensiones al interior de Juntos por el Cambio: "Nos perdonamos mutuamente. Hoy la Patria necesita que seamos capaces de perdonarnos, porque está en juego el futuro".

Al referirse a la tensión interna en Juntos por el Cambio de cara a la segunda vuelta, la ex ministra de Seguridad expresó: "Hay distintas opiniones. Esperemos que esto no signifique una ruptura del diálogo interno, si no todo lo contrario, que signifique un fortalecimiento respecto del futuro de Juntos por el Cambio".

Y envió un mensaje al radicalismo: "Si gana el kirchnerismo, Juntos por el Cambio va a una disolución total, porque ya conocemos las prácticas. Con esta posición, nosotros estamos permitiendo que Juntos por el Cambio no quede preso de una nueva transversalidad, como la que hizo Néstor Kirchner".

Pese a haber oficializado su apoyo a Milei, aclaró: "No hay un pacto, un acuerdo, un diálogo de cogobierno. Simplemente es una posición política estratégica".

Como cierre de su conferencia, Bullrich citó al general José de San Martín: "Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla".

Por su parte, Petri fue contundente: "Hoy nos pronunciamos en favor de la candidatura de Javier Milei".

Previo a la declaración, la exministra y el ex mandatario se reunieron con la mesa chica del PRO en la casa de Bullrich, en el barrio porteño de Palermo: allí estuvieron los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli; el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y su sucesor, Jorge Macri.



NEUTRALIDAD

Los gobernadores en ejercicio y electos de Juntos por el Cambio se reunieron para establecer una postura común rumbo al balotaje, y en líneas generales pidieron "sostener la unidad" en medio del tembladeral por la decisión inconsulta y unilateral de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich de apoyar a Javier Milei en la contienda contra Sergio Massa.

Lo que pudo sacarse en limpio del encuentro en la sede del Banco de Corrientes del centro porteño fue un posicionamiento de neutralidad ante las dos opciones que quedaron en pie de cara a la segunda vuelta, en resguardo de la gobernabilidad de los 10 mandatarios provinciales electos, y en defensa de "los valores fundacionales de Juntos por el Cambio".

"Mas allá de nuestras posiciones personales, nuestro deber en este momento no es determinar quien será el próximo presidente, sino reafirmar los valores fundacionales de Juntos por el Cambio, constituyéndonos como la principal oposición en el Congreso con la mayor presencia territorial en el país, dedicada a proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo el próximo 19 de noviembre", sostuvieron en un comunicado difundido sobre el final del cónclave.