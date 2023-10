Pedro Rubiolo será titular el viernes ante Inglaterra

Los Pumas ya tienen equipo definido para enfrentar a Inglaterra el viernes a las 16 (hora argentina) en el partido por el tercer puesto del Mundial de Rugby que se disputará en el Stade de France y el entrenador Michael Cheika decidió realizar tres cambios con respecto al conjunto que viene de caer frente a los All Blacks en las semifinales. Una de esas modificaciones será el ingreso del rafaelino Pedro Rubiolo para jugar en la segunda línea, teniendo la oportunidad de volver a ser titular por segunda vez en el torneo (la anterior fue ante Chile), con el plus de ser un partido muy importante porque puede marcar que Argentina iguale el histórico bronce de 2007 en ese mismo país. Quien saldrá del elenco en esa posición es Tomás Lavanini.

Por otra parte, quien usará la camiseta N° 9 en este duelo ante Inglaterra es Tomás Cubelli que no había estado ni siquiera entre los 23 convocados para la semifinal ante Nueva Zelanda. Sale del equipo Gonzalo Bertranou, quien había sido titular ante los All Blacks y ahora ni siquiera forma parte del plantel en este duelo frente a Inglaterra.

Otro de los cambios es la inclusión del centro Jerónimo de la Fuente por Santiago Chocobares: hasta ahora el jugador rosarino solamente había sido citado en un partido de este Mundial (victoria ante Chile en la que jugó como titular) y nunca más había visto acción.

De cara a este partido, que puede ser el último de Michael Cheika al frente del equipo debido a que su contrato termina cuando finalice la Copa del Mundo, Los Pumas utilizarán su segunda camiseta que homenajea a los Granaderos a Caballo y que ya lucieron en el encuentro ante Japón por la fase de Grupos.

La formación de Los Pumas: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya, 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18. Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez, 23- Matías Moroni.



OCHO CAMBIOS EN INGLATERRA

Inglaterra, que viene de sufrir una derrota ajustada ante Sudáfrica en las semifinales del Mundial de Rugby realizará ocho cambios para enfrentar a Los Pumas. El head coach del equipo inglés, Steve Borthwick, metió mano de cara a este encuentro que definirá la medalla de bronce y cambió por completo la primera línea en la que jugarán Ellis Genge, Theo Dan y Will Stuart. En la línea de backs se destaca el ingreso del medioscrum Ben Youngs, quIen jugará por primera vez en el torneo, y también ingresan Henry Arundell y Marcus Smith. Freddie Steward venía jugando como fullback y en esta ocasión lo hará como wing.

La formación de Inglaterra: 1- Ellis Genge, 2- Theo Dan, 3- Will Stuart, 4- Maro Itoje, 5- Ollie Chessum, 6- Tom Curry, 7- Sam Underhill, 8- Ben Earl, 9- Ben Youngs, 10- Owen Farrell, 11- Henry Arundell, 12- Manu Tuilagi, 13- Joe Marchant, 14- Freddie Steward, 15- Marcus Smith. Suplentes: 16- Jamie George, 17- Bevan Rodd, 18- Dan Cole, 19- David Ribbans, 20- Lewis Ludlam, 21- Danny Care, 22- George Ford, 23- Ollie Lawrence.