El acuerdo puso en jaque al JxC, al tiempo que Massa se recuesta en los gobernadores

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El apoyo a Javier Milei que le dieron ayer Mauricio Macri y Patricia Bullrich revolucionó Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta las diferencias irreconciliables que la movida generó entre la UCR y sectores del PRO.

Si bien la presidenta del PRO afirmó que el respaldo era a título personal, en JxC no cayó bien que la ex fórmula nacional del espacio hiciera esa declaración sin consultar previamente.

La bronca de la UCR se concentró en lo que entendieron como una jugada de Bullrich y Luis Petri para arrogarse los votos de los 6 millones de ciudadanos que optaron por ese binomio, cuando no todos los miembros del espacio estaban de acuerdo con esa posición.

"Macri está feliz porque es lo que quería, joderle la vida a Juntos por el Cambio", subrayó el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, que blanqueó que no fueron anoticiados de la conferencia de prensa de Bullrich.

"Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia, no es quien para hablar en nombre de los 6 millones que nos votaron. Son grandes responsables que ponen riesgo Juntos por el Cambio", evaluó el gobernador de Jujuy.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también se distanció de Macri y Bullrich al anunciar que no acompañará a ninguno de los candidatos que se disputarán la Presidencia en el balotaje.

"Milei es un nuevo populismo, es un salto al vacío, no creo en nada de lo que propone", resaltó el mandatario porteño en conferencia de prensa, en la que también consideró que el libertario "está en el borde de la democracia y sus ideas son peligrosas".

Una de las más duras con Macri fue Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, que lo acusó de haber jugado "siempre para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio".

"No vamos a someternos a ninguna extorsión, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad", señaló Carrió.

Para hoy estaba prevista una reunión de los integrantes de la Mesa Nacional de JxC, pero quedó cancelada y la incertidumbre está en cómo seguir tras la jugada en soledad del sector más duro del PRO.

Para la cúpula radical, que se expresó a través de Gerardo Morales y Martín Lousteau, "Macri y Bullrich se fueron de Juntos por el Cambio" y rompieron el sistema de toma de decisiones del espacio electoral. La principal incógnita está en cómo podrán funcionar en el Congreso a partir del 10 de diciembre, gane o pierda Milei.

Mientras tanto, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, de Unión por la Patria, siguió de cerca el minuto a minuto de la interna del frente opositor y el principal evento de la jornada fue un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, e intendentes provinciales.

Massa afirmó ante los presentes que "la elección aún no está ganada" y pidió ir a buscar los votos de los radicales.

"Ahora Patricia Bullrich es el furgón de cola de ese proyecto. Debe haber tenido que morderse la lengua para hablar hoy. Le han dicho de todo. Habrá sido Macri el que la mandó a decir estas cosas después que ella fue agredida y decidió ir a Tribunales", evaluó Kicillof.

Está previsto que hoy a las 13:00 Massa encabeza un encuentro con los gobernadores peronistas en el Centro Federal de Inversiones (CFI).

El objetivo será más que nunca mostrarse alineados y unidos en contraste con la dispersión de opiniones en Juntos por el Cambio.