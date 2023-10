El 7mo: un viaje emocional hacia la profundidad del pensamiento

En su último fin de semana, la obra "El 7mo" cosecha gratas opiniones y devoluciones, con sala llena en todas sus fechas. En esta ocasión, se podrá ver el sábado 28 a las 21:30 y el domingo 29 a las 20:30.

La sinopsis dice lo siguiente: “La trama de El 7mo nos sumerge en el mundo interior de una actriz en decadencia, explorando a profundidad sus pensamientos más sombríos y sus deseos más profundos. Esta obra teatral se adentra en la compleja psicología de la protagonista, desentrañando las contradicciones que surgen en el choque entre sus anhelos y la dura realidad que enfrenta".

El 7mo es un viaje emocional desde el primer minuto. En un ambiente intimista que invita a una mirada profunda, la actriz sale a escena como si fuera siempre su primera vez. Busca los ojos de sus espectadores, los que en algún momento la hicieron sentir bella, brillante y activa; los que la aplaudían en un final rotundo, que ahora solo vive en su mente, como ecos de lo que alguna vez fue real.

Lo cierto es que sola, en una habitación reducida, esta actriz se busca en las preguntas de alguien más, en las historias compartidas de su momento más vivo. Las anécdotas vuelven como los flashes de las cámaras, momentos de lucidez en donde los recuerdos se transforman en lo que hoy la condena. Ese pasado que parece no volver se siente cada vez más como una cárcel. Es que en esa habitación los días pasan, pero el tiempo está detenido. Un espacio atemporal en donde ella siempre es luz, donde nunca se apaga.

Sus rincones son los que la salvan o, quizás, en donde encuentra un aire limpio, fugaz. Las flores, sus charlas, el maquillaje, aquel imaginario que creó para no morir en el olvido.

La intérprete, Candela Hernández, es actriz y encarna a esta otra actriz en decadencia, que más que alejarse, fue apartada de su vocación. La alejaron, como suelen alejar a todo lo que ya no es nuevo, y ahora se siente sola, casi inútil. La mirada cruel de aquellos que hoy la olvidan es lo que la expone a sus más grandes miedos. La oscuridad de su alma la absorbe, a tal punto que el espectador real, sentado ahí, en el espacio de La Máscara, puede escuchar la profundidad de su pensamiento. Candela expresa todo lo que esa actriz necesita expresar, se conecta en cuerpo y alma, con una habilidad notable para interpretar la locura y los cambios drásticos de humor, hasta una voz grave y trabajada, con gestos y muletillas que la caracterizan aún más. En escenas divididas y marcadas por el paso de los días, Candela demuestra el trabajo de años y una sensibilidad digna de admirar. Por supuesto, cabe destacar la gran dirección y acompañamiento de Marcela Bailetti, en su primer acercamiento a la dirección teatral.

El sonido y la iluminación son parte fundamental de El 7mo. Los ecos de las voces que la atormentan, los aplausos que se escuchan a lo lejos y la música ambientan la escena que se intensifica con el pasar de los minutos. Las luces que la enfocan también la dejan a oscuras y le desdibujan la cara. Los bordes y los extremos de la locura parecen rozarse todo el tiempo.

El anhelo de lo ya perdido, la realidad difícil de afrontar y la búsqueda de la realización profesional son las principales temáticas de esta obra. Entre la frustración, los miedos, los pensamientos oscuros, la inseguridad y la falta de autoestima, esta actriz le devela al espectador todo lo que perdió en ese intento de encuentro con una felicidad tardía, que parece nunca llegar. Débil y lastimada por el afuera, ya no logra encontrarse en su interior. Así, llega el final de esta obra, que más que un final es una revelación.

Luego de un año en donde se pudo disfrutar del Festival de Teatro y de las variadas propuestas de La Máscara, se puede afirmar que Rafaela cuenta con una oferta teatral de alto nivel; la comunidad no debería dejar de aprovechar la ocasión para disfrutar de un buen momento.

El valor de las entradas de El 7mo es de $ 2000 para la general, $ 1800 jubilados y estudiantes, y $ 1600 para asociados. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17 a 20 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara, Constitución 250, Teléfono: 503222 (llamando o vía whatsapp).



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Actuación: Candela Hernández

Asistencia: Mavi Scarpellini

Dirección: Marcela Bailetti

Iluminación: Marcelo Allasino

Música original: Pedro Hernández III

Paisaje sonoro: Alejando Delbono

Diseño gráfico: Leandro Javier Frana

Producción: Marcelo Allasino.