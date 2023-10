9 de Julio tendrá más bajas de cara al último partido

Estaba claro que el gran objetivo de 9 de Julio este año pasaba con mantener la categoría y se logró con dos fechas de antelación, en aquel partido ganado en Salta por goleada 3 a 0 frente a Juventud Antoniana. No obstante, el equipo dirigido por Maximiliano Barbero llega a la última fecha que se disputará el domingo a las 17, visitando a Sol de América de Formosa, con la posibilidad matemática de obtener la clasificación, aunque dependiendo de otros resultados.

Sin embargo, aunque es algo que ha pasado en varios equipos del torneo, en este encuentro que tiene todavía trascendencia al estar de por medio la expectativa de clasificación para después luchar por el ascenso, llegará con bajas por desvinculaciones.

Ya se había dado a conocer el alejamiento de Agustín Costamagna y Emanuel Querini, que disputarán el Regional Amateur en Libertad de Sunchales y Centro Social Brinkmann. Pero hay más alejamientos, con un jugador que fue prácticamente titular indiscutido para el DT como Alex Salcedo. El volante tucumano ya está en su provincia para jugar el Regional en el Club Graneros. El otro futbolista que se fue al norte del país, pero a Chicoana de Salta, es el marcador central Tiago Peñalba.

A todo esto, ya es de público conocimiento que algunos de los equipos de la Liga Rafaelina que jugarán el certamen de ascenso al Federal A ya tienen apalabrados futbolistas del León. Indudablemente la desprolijidad del Consejo Federal superponiendo la finalización de un torneo con el comienzo del otro deriva en este tipo de situaciones, ya que es entendible que los jugadores piensen en su futuro para no quedarse parados tres o cuatro meses.



MARTIN EL ÁRBITRO

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer la programación de la última fecha del torneo Federal A a jugarse el domingo. El partido entre Sol de América y 9 de Julio, a las 17 en Formosa, será dirigido por Mauricio Martín, de Tucumán. Los asistentes serán Leila Argañaraz y José Ponce, también tucumanos, y el cuarto árbitro Angel Ayala (Corrientes).

A la misma hora jugarán: Boca Unidos vs. Central Norte (Marcelo Sanz); Juventud Antoniana vs. Sarmiento de Resistencia (Francisco Acosta) y Crucero del Norte vs. San Martín de Formosa (Joaquín Gil). Libre: Gimnasia y Tiro.

Recordemos que 9 de Julio necesitará ganar su partido, y que no lo hagan Boca Unidos o San Martín para quedar dentro de los cuatro primeros. Si gana 9 de Julio, y empatan sus dos rivales en la lucha por la clasificación, se produciría un triple empate por dos lugares disponibles en la segunda etapa.



ÁRBITRO PARA UNIÓN

César Ceballos, de Córdoba, dirigirá el domingo en Sunchales el partido entre Unión y el DEPRO, clave por la permanencia. Cristian Arregues y Marcos Guzmán, de Pascanas, serán los asistentes, y Mario Rojo, de Dean Funes, el cuarto árbitro. El Bicho Verde (34 puntos) ganando se salva, mientras que si empata o pierde dependerá del resultado de Gimnasia de Concepción del Uruguay (33), que también a las 17 recibirá a Sportivo Las Parejas con arbitraje de Lucas Cavallero.