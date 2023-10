Mató a su amigo a palazos, y volverá a guarda de sus padres

Fue liberado el adolescente de 14 años, que admitió haber asesinado a su compañero de colegio Joaquín Sperani, posterior a que la Justicia hiciera lugar a un pedido del abogado del jovencito, y determinó que vuelva al cuidado de sus padres, ya que por su edad es inimputable.

Mariela Flores, la mamá de Joaquín, sostuvo que "la Justicia está tomando decisiones que no son correctas", y agregó "nunca existieron los derechos para Joaquín. Mató y salió como si nada".

La decisión corrió por cuenta del Juzgado Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Laboulaye, a cargo de Sebastián Moro.

En una resolución, se ordenó que “el joven no punible se reintegre a su medio familiar bajo la guarda de sus padres, en una residencia ubicada en otra localidad, es decir, fuera de Laboulaye”, según informó el Poder Judicial de Córdoba en su página web institucional.

La medida por la que el adolescente que había sido alojado para su resguardo en el Complejo Esperanza volvió al cuidado de sus padres, es de carácter “provisoria”, y que su familia no se podrá mudar "sin la debida autorización judicial”.

Impone de modo complementario que el joven se incorpore a un tratamiento multimodal psicoterapéutico, individual, grupal y familiar de tiempo prolongado, espacio al que también deberán sumarse los padres, para abordar las funciones inherentes al rol parental.



SUPERVISIÓN

EN TERRITORIO

De acuerdo a Crónica, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con la modalidad de “supervisión en territorio”, estará afectada al estricto control de cumplimiento de los requisitos.

La readecuación de la medida de resguardo había sido solicitada por el abogado defensor Raúl Palacios, como así también por su representante complementaria, la asesora letrada Mariana Ferreyra, quien fundó su presentación "en base a los lineamientos sentados por el Tribunal Superior de Justicia.

El abogado fundamentó el planteó a partir de un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), emitido el 25 de septiembre último, que insta a los jueces penales juveniles a que "busquen otras alternativas distintas a la internación" en el Complejo Esperanza para el tratamiento de los casos de los menores que cometen delitos y que por su edad no son punibles.

Mientras tanto, la causa penal juvenil para determinar fehacientemente la autoría o no del presunto agresor continúa en proceso.



POSICIÓN DE

LA MADRE

Mariela Flores, aseguró a Canal 12 de Córdoba que la liberación del homicida de su hijo le “cayó mal”, como “un baldazo de agua fría”, porque no lo esperaban, aunque aclaró que el chico “nunca estuvo detenido” y que su internación en un instituto respondía a “una medida cautelar” que había tomado el juez Moro, para su resguardo.

Para la mamá de Joaquín, los jueces “malinterpretaron las pericias que determinan que el chico tiene que ser restituido a sus padres.

“Hablan en las pericias que él no padece ninguna patología”, dijo Flores pero opinó que el asesino de su hijo “en el momento del hecho sabía lo que estaba haciendo.

“Estamos hablando de una mente asesina. Nosotros y nuestros abogados estábamos buscando el patrón de la forma de asesinar que tiene. Yo estuve investigando y hablan que a veces las personas asesinas se llevan algo de sus víctimas y acá él se llevó el celular de mi hijo como trofeo”, comentó y agregó que: “él mató a su amigo, y estuvo al lado mío y le dio placer ver todo lo que él vio”.

Para Flores, si no lo hubiese descubierto en su momento, este adolescente “quizás hubiese matado a otro chico más”, y luego afirmó que podría volver a matar.

“Mató a Joaquín como si nada. Estamos hablando de una mente perversa. ¿Cómo puede la justicia hablar de los derechos de él? ¿Y los derechos para Joaquín nunca existieron? Porque mi hijo está muerto y no respira. Estamos solo. Este no es un caso común”, consideró.



LO OCURRIDO

Joaquín desapareció el 29 de junio cuando llegó a la escuela Ipem 278 "Malvinas Argentinas", de la localidad cordobesa de Laboulaye , dejó la bicicleta en el patio del colegio y se fue sin ingresar a clases.

Las cámaras de seguridad, mostraron en el que el chico caminaba por la vereda de la escuela acompañado por su amigo y compañero de colegio.

El domingo 2 julio, el cuerpo del adolescente fue hallado por vecinos en una vivienda abandonada ubicada a 100 metros del colegio. Fue detenido el amigo y compañero de colegio de Joaquín, que confesó lo sucedido.

La autopsia determinó que tenía múltiples golpes en la cabeza que le ocasionaron politraumatismo de cráneo y daño encefálico que derivó en su muerte.