El SEOM no llegó a un acuerdo y anunció un paro por 72 horas para los empleados municipales

Tal como estaba estipulado, la Mesa Territorial SEOM, uno de los gremios que representa a los trabajadores municipales de Rafaela, volvió a reunirse este miércoles al mediodía en la esquina de Av. Brasil y Lavalle de nuestra ciudad, de la que participan las autoridades de las 48 localidades adheridas al gremio. En el marco de la política salarial 2023, el objetivo fue evaluar las diferencias entre el aumento salarial acumulado -que alcanzó el 80% en el mes de septiembre- y los índices inflacionarios publicados por el IPEC.

En este contexto, el secretario general de SEOM, Darío Cocco, manifestó la necesidad de actualizar el incremento contemplado para el mes de octubre, teniendo en cuenta la creciente escalada de precios. Los intendentes y presidentes comunales presentaron una propuesta de actualización, que fue desestimada por el cuerpo de delegados y delegadas del gremio por considerarla insuficiente.

Cabe destacar que LA OPINIÓN ya había anticipado, en la edición de la víspera, que si los 48 municipios y comunas que se encuentran bajo su jurisdicción no aceptaban otorgar el 22 por ciento de aumento salarial a sus empleados para el mes de octubre pondrá en marcha "medidas gremiales". Y teniendo en cuenta este escenario, el IPEC informó recientemente que la inflación de septiembre en la provincia de Santa Fe alcanzó el 12,5% y que en lo que va del año acumula un incremento del 101,8% -en los últimos 12 meses llega al 136,1%-.



MEDIDAS GREMIALES

De esa manera, quedó ratificado el plan de lucha que comenzará SEOM con un paro de 24 horas para este jueves 26/10 -que será efectivo en las 48 localidades que conforman su territorio- y continuaría con 48 horas de inactividad los próximos martes 31/10 y miércoles 01/11.



DIÁLOGO PERMANENTE

Ambas partes manifestaron su voluntad de fortalecer el espacio representado por la Mesa Territorial, que ha permitido en numerosas oportunidades anticiparse a conflictos y construir políticas favorables para el conjunto de trabajadores y trabajadoras municipales y comunales. Por tal motivo, acordaron permanecer en diálogo constante durante los próximos días.



"SE PUEDEN LIMAR LAS

DIFERENCIAS", DIJO COCCO

Mientras tanto, Darío Cocco le comentó ayer a este Diario, acerca de lo sucedido en el encuentro, que "nosotros veníamos hablando con los distintos intendentes y presidentes comunales que nuestras expectativas eran no perder con la inflación. Ya lo habíamos traccionado en el mes de septiembre, en donde habíamos llegado a un 80%, y se dio una reunión compleja y difícil en la Mesa Territorial, debido a la situación en la que están y aducen los presidentes comunales en cuanto a las dificultades económicas que están pasando, de la baja coparticipación nacional y todas estas problemáticas que genera la inflación y los diversos incordios que tiene la Argentina en su conjunto. Pero en el mes de septiembre, con mucho trabajo, se logró equiparar la inflación y la expectativa que teníamos era parecida, la misma casi. Luego llegaron los presidentes comunales con una propuesta construida por ellos que era un 95% para el mes de octubre y nosotros teníamos mandato, de parte de los delegados, y era el 102%". Además, el secretario general del SEOM agregó que "dentro de esa diferencia, se generó una serie de intercambio de opiniones en el cual nosotros preguntamos si también había una oferta para noviembre, ya que todos los meses se van generando reuniones paritarias y se van generando, también, cierto desgaste de todas las partes. Finalmente, dijeron que no y sobre el tema de las asignaciones familiares que tenemos pendientes de las comunas dijeron que tampoco habían construido ningún tipo de ofrecimiento y no nos quedó otra, porque no tenemos mandato, de seguir con lo que había determinado el plenario de delegados, que era una medida gremial en caso de no llegar a ningún tipo de acuerdo de 24 horas para este jueves 26 y luego 48 horas más para el martes y miércoles de la semana que viene, que sería 31 de octubre y 1 de noviembre", Por último, Cocco destacó que "que hemos quedado abiertos a una total recomposición del espacio y en poder seguir dialogando y resolver los problemas, entendiendo de que se pueden limar las diferencias y poder salir de este conflicto".



SERVICIOS DIFERENCIADOS

En función de la medida de fuerza prevista para el próximo día jueves 26, dispuesta por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), la Municipalidad de Rafaela informó cómo funcionarán los servicios públicos y las distintas dependencias. Anoche no se realizó la recolección de residuos domiciliarios, con lo cuál el servicio se retomará este jueves con residuos recuperables. En lo que respecta al transporte público es importante señalar que el servicio de minibuses no funcionará en la jornada de hoy. La línea gratuita 147 “Rafaela Responde” atenderá solo con contestador automático, no se brindará atención telefónica vía operadores durante este jueves; retomando su actividad con el día viernes 27.

Además, permanecerán cerrados el "Eco Punto" y el "Complejo Ambiental Rafaela" y hoy no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). El Cementerio permanecerá cerrado y dispondrá de una guardia mínima en caso de sepelios. Finalmente, el edificio municipal y todas sus dependencias no tendrán hoy la habitual atención al público.